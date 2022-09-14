Про це заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в етері всеукраїнського марафону.
13 вересня українські воїни деокупували населений пункт Киселівка, що розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру.
Тож єдиний населений пункт, який розділяє нині українську армію та місто Херсон — славнозвісна Чорнобаївка, зазначив Самойленко.
Окрім цього, він наголосив, що 13 вересня також повідомляли про дуже великі вибухи на Карантинному острові на території Херсона — ювелірне влучення в місце проживання і концентрації росіян. Також є попадання на території Нової Каховки, в Голій Пристані та кількох інших містах.
Водночас офіційного підтвердження від Генерального штабу щодо звільнення Киселівки поки що не надходило.
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