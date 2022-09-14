Після деокупації Киселівки, що розташована за 25 км від Херсона, єдиним населеним пунктом, що відділяє українську армію від південного міста є Чорнобаївка.

Про це заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в етері всеукраїнського марафону.

13 вересня українські воїни деокупували населений пункт Киселівка, що розташований в безпосередній близькості до самого обласного центру.

Тож єдиний населений пункт, який розділяє нині українську армію та місто Херсон — славнозвісна Чорнобаївка, зазначив Самойленко.

Окрім цього, він наголосив, що 13 вересня також повідомляли про дуже великі вибухи на Карантинному острові на території Херсона — ювелірне влучення в місце проживання і концентрації росіян. Також є попадання на території Нової Каховки, в Голій Пристані та кількох інших містах.

Водночас офіційного підтвердження від Генерального штабу щодо звільнення Киселівки поки що не надходило.