Про це повідомила пресслужба міської ради.

Медик давно лікувався від коронавірусної інфекції, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Остальський (1960 року народження) був дитячим лікарем, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров’я управління охорони здоров’я Львівської міськради.

“Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам’ятаємо як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з вами, Богдан Романович. Вічна пам’ять”,– написав мер Львова Андрій Садовий.