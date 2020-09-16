У Збройних силах України зафіксували вже восьмий летальний випадок від COVID-19.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

“Військовослужбовець ЗС України захворів гостро 19 серпня і був госпіталізований в Івано-Франківську міську лікарню. Незважаючи на проведену терапію, стан пацієнта погіршувався. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою. Військовослужбовець також мав хронічні супутні захворювання. 15 вересня стан здоров’я хворого різко погіршився, реанімаційною бригадою було розпочато інтенсивну терапію, яка не дала позитивного результату”, – йдеться в повідомленні.

Всього за добу зараження підтвердили у 31 військового, а станом на 10.00 середи, 16 вересня, хворіє 630 осіб.

“В установах охорони здоров’я перебуває 7 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 людини. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання”, – повідомили в Командуванні медичних сил ЗСУ.