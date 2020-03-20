Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.
“19 березня 2020 року о 19:30 на полі бою поблизу с. Новоолександрівка Попаснянського району Донецької області загинув житомирянин – сержант Золін Олексій Сергійович, старший стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомляє пресслужба Житомирської ОДА, сержант народився 11 липня 1984 року. Він загинув під час снайперського обстрілу від вогнепального поранення в голову.
У військового залишилися батьки, сестра і маленька донька. Батько загиблого – також учасник АТО.
За інформацією штабу ООС, 19 березня внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.
- 18 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів троє військовослужбовців отримали бойові ураження.