Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

“19 березня 2020 року о 19:30 на полі бою поблизу с. Новоолександрівка Попаснянського району Донецької області загинув житомирянин – сержант Золін Олексій Сергійович, старший стрілець мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба Житомирської ОДА, сержант народився 11 липня 1984 року. Він загинув під час снайперського обстрілу від вогнепального поранення в голову.

У військового залишилися батьки, сестра і маленька донька. Батько загиблого – також учасник АТО.

За інформацією штабу ООС, 19 березня внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.