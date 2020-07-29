Унаслідок масштабних, руйнівних лісових пожеж в Австралії, які спостерігалися з червня 2019-го по лютий 2020 року, близько 3 мільярдів тварин загинули або були змушені залишити ареал свого проживання.

Про це йдеться в проміжному звіті, заснованому на дослідженнях ряду вчених, які проводилися на замовлення Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), інформує видання The Guardian.

Нові дані набагато перевищують попередні оцінки (повідомлялося про приблизно 1 млрд загиблих тварин).

Згідно з оприлюдненими WWF даними, в цілому постраждали 143 млн ссавців, 2,46 млрд рептилій, 180 млн птахів і 51 млн жаб.

Відзначається, що не всі тварини загинули, проте види, що вижили у вогні, зіткнулися з голодом, зневодненням. Крім того, вони ставали жертвами хижаків.

“Важко знайти на нашій пам’яті будь-яку іншу світову подію, що вбила і змусила переміститися настільки ж багато тварин. Це одне з найгірших стихійних лих у дикій природі в сучасній історії”, – наголосив виконавчий директор WWF-Австралія Дермот О’Горман.

Дослідники були шоковані отриманими результатами.

“Три мільярди місцевих хребетних (тварин, які постраждали, – ред.) – це неймовірно багато. Ця цифра настільки велика, що її навіть складно усвідомити. Це майже можна порівняти з половиною всього населення планети”, – розповів Кріс Дікман, професор екології в Сіднейському університеті та науковий співробітник Австралійської академії наук, який курирував проєкт.

Дослідження проводили 10 вчених. Вони вивчили понад 28 млн акрів (понад 11 млн га) території Австралії.

Для оцінки чисельності тварин використовувалося кілька методів. Наприклад, оцінка кількості ссавців була заснована на даних про щільність кожного виду в різних районах; кількості птахів – на даних BirdLife Australia (базуються на майже 104 тис. стандартизованих досліджень).

Професор Дікман наголосив, що результати дослідження показують, “наскільки радикально пожежі можуть зменшити біологічне різноманіття”.

Остаточний звіт повинен бути представлений наступного місяця.