Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

Так, місцева влада Бучі виділила майже 4 млн гривень на новорічні декорації та облаштування ялинки. Тобто, один житель міста заплатив за це 108 гривень. 

Деякі міста виділили у кілька разів більше грошей, але у розрахунку на одного жителя сума вийшла не така вже й велика. Наприклад, у Маріуполі на облаштування новорічних зон виділили 12,3 млн гривень, або 28,3 грн з одного мешканця. Дніпро виділив 5 млн — по 5 гривень.

Найдешевшим виявилося святкування Нового року та Різдва у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Мешканці цих міст заплатили всього по 1 гривні за організацію святкової атмосфери.

У деяких містах країни взагалі відмовилися встановляти ялинку, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію.

Витрати міст України на новорічні свята:

  • Маріуполь – 12,3 млн гривень;
  • Дніпро – 5 млн гривень;
  • Луцьк – понад 1 млн грн (три живі ялинки);
  • Суми – понад 1 млн гривень;
  • Житомир – 841 тисяча гривень (жива ялинка);
  • Чернівці – 738 тисяч гривень;
  • Запоріжжя – 610,1 тисячі гривень;
  • Чернігів – 605 тисяч гривень;
  • Вінниця – 490 тисяч гривень;
  • Кропивницький – 336 тисяч гривень (понад 40 тисяч грн на охорону ялинки);
  • Ужгород – 216 тисяч гривень;
  • Львів – 174 тисячі гривень;
  • Івано-Франківськ – менш ніж 200 тисяч гривень; 
  • Полтава – менш ніж 200 тисяч гривень; 
  • Рівне – менш ніж 200 тисяч гривень; 
  • Хмельницький – менш ніж 200 тисяч гривень;
  • Херсон – менш ніж 200 тисяч гривень.

У суботу, 19 грудня, на Софійській площі у Києві традиційно запалили головну ялинку країни. Коли новорічну ялинку було підсвічено, в одному із кутів спалахнула ілюмінація.

  • У Харкові запалили найбільшу автоялинку в Україні, встановивши рекорд. Захід пройшов в ніч з 25 на 26 грудня на стоянці біля стадіону “Металіст”. У створенні рекорду взяло участь 1065 автомобілістів.
  • Головну ялинку України, навколо якої точилися дискусії, визнали однією з найкращих у Європі.
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