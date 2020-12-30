На підготовку до новорічних свят з місцевих бюджетів українських міст виділили різні суми. Несподівано, найщедрішим містом стала Буча Київської області.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

Так, місцева влада Бучі виділила майже 4 млн гривень на новорічні декорації та облаштування ялинки. Тобто, один житель міста заплатив за це 108 гривень.

Деякі міста виділили у кілька разів більше грошей, але у розрахунку на одного жителя сума вийшла не така вже й велика. Наприклад, у Маріуполі на облаштування новорічних зон виділили 12,3 млн гривень, або 28,3 грн з одного мешканця. Дніпро виділив 5 млн — по 5 гривень.

Найдешевшим виявилося святкування Нового року та Різдва у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Мешканці цих міст заплатили всього по 1 гривні за організацію святкової атмосфери.

У деяких містах країни взагалі відмовилися встановляти ялинку, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію.

Витрати міст України на новорічні свята:

Маріуполь – 12,3 млн гривень;

Дніпро – 5 млн гривень;

Луцьк – понад 1 млн грн (три живі ялинки);

Суми – понад 1 млн гривень;

Житомир – 841 тисяча гривень (жива ялинка);

Чернівці – 738 тисяч гривень;

Запоріжжя – 610,1 тисячі гривень;

Чернігів – 605 тисяч гривень;

Вінниця – 490 тисяч гривень;

Кропивницький – 336 тисяч гривень (понад 40 тисяч грн на охорону ялинки);

Ужгород – 216 тисяч гривень;

Львів – 174 тисячі гривень;

Івано-Франківськ – менш ніж 200 тисяч гривень;

Полтава – менш ніж 200 тисяч гривень;

Рівне – менш ніж 200 тисяч гривень;

Хмельницький – менш ніж 200 тисяч гривень;

Херсон – менш ніж 200 тисяч гривень.

У суботу, 19 грудня, на Софійській площі у Києві традиційно запалили головну ялинку країни. Коли новорічну ялинку було підсвічено, в одному із кутів спалахнула ілюмінація.