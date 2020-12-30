Про це повідомляє рух ЧЕСНО.
Так, місцева влада Бучі виділила майже 4 млн гривень на новорічні декорації та облаштування ялинки. Тобто, один житель міста заплатив за це 108 гривень.
Деякі міста виділили у кілька разів більше грошей, але у розрахунку на одного жителя сума вийшла не така вже й велика. Наприклад, у Маріуполі на облаштування новорічних зон виділили 12,3 млн гривень, або 28,3 грн з одного мешканця. Дніпро виділив 5 млн — по 5 гривень.
Найдешевшим виявилося святкування Нового року та Різдва у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Мешканці цих міст заплатили всього по 1 гривні за організацію святкової атмосфери.
У деяких містах країни взагалі відмовилися встановляти ялинку, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію.
Витрати міст України на новорічні свята:
- Маріуполь – 12,3 млн гривень;
- Дніпро – 5 млн гривень;
- Луцьк – понад 1 млн грн (три живі ялинки);
- Суми – понад 1 млн гривень;
- Житомир – 841 тисяча гривень (жива ялинка);
- Чернівці – 738 тисяч гривень;
- Запоріжжя – 610,1 тисячі гривень;
- Чернігів – 605 тисяч гривень;
- Вінниця – 490 тисяч гривень;
- Кропивницький – 336 тисяч гривень (понад 40 тисяч грн на охорону ялинки);
- Ужгород – 216 тисяч гривень;
- Львів – 174 тисячі гривень;
- Івано-Франківськ – менш ніж 200 тисяч гривень;
- Полтава – менш ніж 200 тисяч гривень;
- Рівне – менш ніж 200 тисяч гривень;
- Хмельницький – менш ніж 200 тисяч гривень;
- Херсон – менш ніж 200 тисяч гривень.
У суботу, 19 грудня, на Софійській площі у Києві традиційно запалили головну ялинку країни. Коли новорічну ялинку було підсвічено, в одному із кутів спалахнула ілюмінація.
- У Харкові запалили найбільшу автоялинку в Україні, встановивши рекорд. Захід пройшов в ніч з 25 на 26 грудня на стоянці біля стадіону “Металіст”. У створенні рекорду взяло участь 1065 автомобілістів.
- Головну ялинку України, навколо якої точилися дискусії, визнали однією з найкращих у Європі.
- #Букви розповідали, як виглядають головні ялинки в містах України.