Про це повідомила пресслужба театру.

“3 червня перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена “За заслуги”, народного артиста України Миколи Завгороднього. Більше двох місяців він мужньо боровся з хворобою, наслідками ковіду. Ми так всі сподівалися на його одужання, ми разом так цього бажали… Повірити і прийняти це неможливо”, – йдеться у повідомленні.

Прощання із актором відбудеться 5 червня об 11:00 біля головного входу у театр.

Микола Завгородній починав свій творчий шлях, закінчивши з червоним дипломом Краснодарське культосвіт училище. Після служби в армії продовжив своє навчання, вступивши в 1975 році в Московський державний інститут театрального мистецтва імені А. Луначарського. Після закінчення в 1980 році Завгороднього разом з молодою дружиною Наталією запросив в Одеський театр музичної комедії Михайло Водяний.

Завгородній працював у театрі понад 40 років.

“Колоритний, талановитий актор, який мав почуття гумору, вміння створити позитивний настрій і приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років Микола Завгородній захищав інтереси колективу театру як голова профспілкового комітету. Його доброзичливість поширювалась на кожного працівника”, – зазначили колеги актора.