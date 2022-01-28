Про це Зеленський повідомив під час інтерв’ю західним ЗМІ.

Спілкуючись з журналістами німецького видання DW, Зеленський прокоментував позицію ФРН стосовно ненадання оборонної зброї Україні. На його думку, дуже важливо допомагати коли це потрібно, адже це серйозний сигнал і виклик. І якби Росія напала б на Німеччину – українці допомогли б.

“Я не бажаю Німеччині, німецькому народу, щоб ви відчували те саме, що відчуваємо ми. Щоб ви колись відчували це на кордонах вашої держави. Але знайте: якщо так буде, ми точно вам допоможемо”, – зазначив президент.

Також Володимир Зеленський висловив обурення стосовно “зміни риторики” щодо економічних безпекових гарантій для України у разі, якщо “Північний потік-2” буде запущено.

“Ми чуємо голос з Німеччини: якщо завтра буде ескалація, то про “Північний потік-2” можна забути. Чому я так обурений? Ще вчора такої риторики не було. Бо коли ми обговорювали запуск “Північного потоку-2″ раніше всі говорили: якщо його буде запущено, то Україна отримає економічні безпекові гарантії”, – додав Зеленський.

Водночас Президент України висловив подяку ФРН за всю підтримку та наголосив, що наразі від Німеччини “багато чого залежить”.