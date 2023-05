Джерело: пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Як повідомляється, кампанія мала на меті згуртувати людей через музику та показати солідарність з Україною під час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2023”.

Контент з піснею With A Little Help From My Friends британського гурту The Beatles та хештегом #HelpUkraineSong завантажили сотні людей – хори, танцювальні колективи і музиканти, працівники благодійних організацій і громадські об’єднання, знаменитості і лідери думок. Кожен підійшов до виконання креативно: від переспівування та авторського каверу до хореографічних постановок.

До музичної кампанії долучились міжнародні музеї, артпростори та туристичні локації: Лондонський музей воскових фігур Мадам Тюссо, оглядове колесо Лондонське око, Музей науки в Лондоні, Художня галерея і музей Келвінгроув в Глазго, Музей Ліверпуля, Зал Святого Георгія в Ліверпулі та інші поширили контент на офіційних сторінках.

У відомстві нагадали, що підтримавши флешмоб HelpUkraineSong, кожен може взяти участь у зборі на інкубатори інтенсивної терапії для новонароджених з кисневим сервоконтролем, який проводиться за участі офіційної фандрейзингової платформи України UNITED24, або ж зробити внесок до War Child – єдиної спеціалізованої благодійної організації для дітей, які постраждали від воєнних конфліктів.

ДОВІДКОВО. Ідея флешмобу HelpUkraineSong належить британській агенції Aurora у співпраці з українською агенцією Hoshva PR & DGTL й за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.