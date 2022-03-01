

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

В місті Охтирка російські війська обстріляли військову частину з систем залпового вогню БМ-21 “Град”. Наразі проводиться робота з ліквідації завалів, точна кількість жертв уточнюється. Щодо ситуації в інших населених пунктах Сумської області Дмитро Живицький зауважив, що в Тростянці військові країни-окупанта займаються мародерством, а Конотоп та Лебедин досі перебувають в облозі.

Живицький зауважив, що сподівається. що найближчим часом вдасться “з’єднати міста Сумської області”, аби забезпечити проїзд українських військових. Це потрібно, щоб ЗСУ контролювали не лише самі населені пункти, а й основні транспортні артерії між містами.