У Міністерстві освіти і науки України напрацювали три ключові сценарії початку нового навчального року.

Про це розповів в інтерв’ю “Главкому” очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

“Усі ці сценарії прописані у постанові Кабміну №1236 (карантинній постанові від 9 грудня 2020 року, – ред.). Єдине, ми трохи міксуємо всі ці варіанти. Вересень і початок жовтня не такі вразливі щодо захворювань. Тим більше, у цей час ще буде достатньо тепло, і сезонні захворювання не підпиратимуть. Ми розраховуємо, що перші два місяці осені не принесуть спалаху. Хіба що штам “Дельта”, який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію“, – зазначив Шкарлет.

Відтак у МОН розглядають три сценарії того, як проходитиме новий навчальний рік:

1. Перший сценарій – “найбільш сприятливий”. Він діятиме за умови, якщо Україна перебуватиме в “зеленій” зоні карантину. За таких умов заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі.

“Лише в окремих регіонах за рішеннями педрад деякі школи можуть перевести на дистанційну форму навчання, якщо у них будуть спалахи захворювань”, – уточнив очільник Міносвіти.

2. Другий сценарій – “зовсім песимістичний”. Він діятиме, якщо в Україні спостерігатиметься високий рівень захворюваності на коронавірус (“червона” зона карантину).

У такому випадку Міносвіти все одно наполягатиме на очному навчанні учнів 1 – 4 класів (за умови вакцинації 80% працівників школи).

“У цьому випадку міністерство наполягатиме, щоби 1-4 класи, тобто початкова школа і спеціальні заклади, тобто інклюзивно-ресурсні центри, працювали у звичайному режимі. При цьому зміни до вищезгаданої постанови передбачають, що має бути 80% вакцинованих у науково-педагогічних колективах”, – наголосив Шкарлет.

3. Третій сценарій буде задіяно за умови середнього рівня захворюваності на коронавірус в Україні (“жовта” і “помаранчева” зони карантину).

За таких умов у Міносвіти допускають змішану чи дистанційну форми навчання.

“Місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) або педради можуть переводити навчання у змішану або дистанційну форму. При цьому показник у 80% вакцинованих вчителів дозволятиме навчальному закладу, навіть за перебування у “жовтій” або “помаранчевій” зонах, працювати повністю в звичайному режимі”, – зазначив Шкарлет.