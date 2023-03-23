За даними розвідки Великої Британії, на півночі Луганщини, на ділянці лінії фронту Сватове-Кремінна, від початку березня тривають запеклі бої.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Сполученого Королівства.

Фахівці зазначили, що Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна, оскільки окупанти остерігались, що його атакуватимуть ЗСУ.

Місцями Росії вдалось просунутись на кілька кілометрів, додали у британській розвідці.

“Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височини, і включити природну перешкоду річки Оскіл”, – зауважили фахівці.

У розвідці додали, що найімовірніше, окупанти хочуть знову окупувати Куп’янськ, який є логістичним вузлом.

“Оперативно наміри Росії на північному сході, ймовірно, залишаються оборонними. Командувачі, ймовірно, побоюються, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції”, – резюмували у розвідці Великої Британії.