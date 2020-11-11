Від початку поточної доби, 11 листопада, в результаті обстрілу російсько-окупаційних військ отримав вогнепальне поранення український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Відзначається, що від початку доби окупанти порушили режим припинення вогню один раз: неподалік від населеного пункту Кам’янка застосували стрілецьку зброю і крупнокаліберний кулемет.

“На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний”, – поінформували в штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців були оперативно сповіщені представники ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

За минулу добу, 10 листопада, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку окупантів зафіксовані поблизу Водяного. На цій ділянці в обідню пору противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері –застосував міномет калібру 82 міліметра.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.