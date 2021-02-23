Від початку поточної доби, 23 лютого, на Донбасі внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець, ще одного поранено. Напередодні сили ООС також понесли втрати.

Про це поінформували у прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, від початку доби було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

“Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання”, – сказано в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації сьогодні відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

В штабі наголосили, що “на обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь”.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) повідомлено представників ОБСЄ.

Протягом минулої доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу населеного пункту Авдіївка російські збройні формування відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій, використавши при цьому близько двох десятків мін.

У передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, збройні формування РФ вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

“Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу”, – зазначається в повідомленні.