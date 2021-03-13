Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, за минулу добу, 12 березня, щеплення проти COVID-19 отримали 9 304 особи.
Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 400 щеплень;
- Волинська область – 310 щеплень;
- Дніпропетровська область – 550 щеплень;
- Донецька область – 540 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 360 щеплень;
- Івано-Франківська область – 374 щеплення;
- Київська область – 690 щеплень;
- Кіровоградська область – 220 щеплень;
- Луганська область – 160 щеплень;
- Львівська область – 330 щеплень;
- Київ – 340 щеплень;
- Миколаївська область – 430 щеплень;
- Одеська область – 210 щеплень;
- Полтавська область – 530 щеплень;
- Рівненська область – 280 щеплень;
- Сумська область – 440 щеплень;
- Тернопільська область – 570 щеплень;
- Харківська область – 290 щеплень;
- Херсонська область – 560 щеплень;
- Хмельницька область – 250 щеплень;
- Чернівецька область – 420 щеплень;
- Чернігівська область – 130 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
Нагадаємо, у Києві з початку кампанії вакцинації проти коронавірусу щепили лише 650 медпрацівників. Загалом, у муніципальних лікарнях міста працюють близько 30 тисяч медиків.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.