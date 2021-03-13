Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, за минулу добу, 12 березня, щеплення проти COVID-19 отримали 9 304 особи.

Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 400 щеплень;
  • Волинська область – 310 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 550 щеплень;
  • Донецька область – 540 щеплень;
  • Житомирська область – 170 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 360 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 374 щеплення;
  • Київська область – 690 щеплень;
  • Кіровоградська область – 220 щеплень;
  • Луганська область – 160 щеплень;
  • Львівська область – 330 щеплень;
  • Київ – 340 щеплень;
  • Миколаївська область – 430 щеплень;
  • Одеська область – 210 щеплень;
  • Полтавська область – 530 щеплень;
  • Рівненська область – 280 щеплень;
  • Сумська область – 440 щеплень;
  • Тернопільська область – 570 щеплень;
  • Харківська область – 290 щеплень;
  • Херсонська область – 560 щеплень;
  • Хмельницька область – 250 щеплень;
  • Чернівецька область – 420 щеплень;
  • Чернігівська область – 130 щеплень;
  • Черкаська область – 470 щеплень.

Нагадаємо, у Києві з початку кампанії вакцинації проти коронавірусу щепили лише 650 медпрацівників. Загалом, у муніципальних лікарнях міста працюють близько 30 тисяч медиків.

 