Від початку кампанії вакцинації в Україні прищепили проти коронавірусу понад 47 тисяч осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, за минулу добу, 12 березня, щеплення проти COVID-19 отримали 9 304 особи.

Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 400 щеплень;

Волинська область – 310 щеплень;

Дніпропетровська область – 550 щеплень;

Донецька область – 540 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 360 щеплень;

Івано-Франківська область – 374 щеплення;

Київська область – 690 щеплень;

Кіровоградська область – 220 щеплень;

Луганська область – 160 щеплень;

Львівська область – 330 щеплень;

Київ – 340 щеплень;

Миколаївська область – 430 щеплень;

Одеська область – 210 щеплень;

Полтавська область – 530 щеплень;

Рівненська область – 280 щеплень;

Сумська область – 440 щеплень;

Тернопільська область – 570 щеплень;

Харківська область – 290 щеплень;

Херсонська область – 560 щеплень;

Хмельницька область – 250 щеплень;

Чернівецька область – 420 щеплень;

Чернігівська область – 130 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

Нагадаємо, у Києві з початку кампанії вакцинації проти коронавірусу щепили лише 650 медпрацівників. Загалом, у муніципальних лікарнях міста працюють близько 30 тисяч медиків.