З серпня 2022 року з Донецької області у межах обов’язкової евакуації виїхало понад 83 тисячі цивільних мешканців.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В Україні триває обов’язкова евакуація до безпечних областей із регіонів, що постійно перебувають під обстрілами російських окупантів.

Зокрема, за даними Мінреінтеграції, з серпня 2022 року, за 11 місяців обов’язкової евакуації з Донеччини до безпечних регіонів перемістилися більш ніж 83 тисячі громадян. Серед них – понад 9,7 тисячі дітей і більш як 3,5 тисячі маломобільних.

Також продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. В її межах із Харківщини за 10 місяців виїхало понад 25 тисяч громадян. Із нещодавно звільнених територій Херсонщини за 8 місяців евакуювалася більш ніж 31 тисяча осіб.

У відомстві зазначили, що централізоване переміщення громадян у безпечні регіони України проводиться як у плановому, так і в терміновому порядку у разі потреби. А також нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.