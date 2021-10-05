Від початку окупації на Донбасі через порушення права на життя та безпеку загинули майже 14 тисяч громадян України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час засідання Генасамблеї Асоціації Омбудсманів Середземномор’я.

“Через порушення права на життя та безпеку на Сході України загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних осіб, в тому числі 152 дитини. 34 тисячі поранені. Це продовжується кожного дня”, – наголосила вона.

За словами Денісової, незгода з діями окупанта, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стають підставою для переслідування та порушення права на свободу й особисту недоторканість.

Зокрема, за політично та релігійно-вмотивованими звинуваченнями 121 громадянин України перебуває в ув’язненні в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації, зокрема 86 кримських татар. 71 особу вже засуджено на тривалі терміни.

Крім того, у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 296 громадян України, з них: 252 цивільні особи (у тому числі 4 волонтери) та 44 військовослужбовці.

Жителі тимчасово окупованих територій України також позбавлені права на освіту та одержання інформації рідними українською та кримськотатарською мовами.

“Агресор проводить активну інформаційну пропаганду, викорінює все українське, знищує національну ідентичність українців та кримських татар. Вплинути на державу-окупанта з метою припинення порушень прав людини можливо лише шляхом скоординованої міжнародної підтримки задля тиску на Російську Федерацію. Тому участь України в Асоціації Омбудсманів Середземномор’я, яка об’єднує країни на величезній території – від Оману до Португалії, є дуже важливою у напрямку забезпечення додержання прав людини на всій території України”, – додала омбудсман.