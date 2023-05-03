233 українські медіа припинили роботу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це під час круглого столу на тему “Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики” розповіла керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ Катерина Дячук, повідомляє Укрінформ.

За її словами, частіше всього припиняли існування ті медіа, де відбувалась російська окупація і там, де велись активні бойові дії.

Водночас Дячук уточнила, що закривались також медіа, далекі від лінії фронту.

“Ми розуміємо, що це пов’язано з ринком, який став. Тобто елементарно не було на чому надрукувати газету”, – наголосила представниця ІМІ.

Також Катерина Дячук повідомила, а понад рік повномасштабної війни з боку РФ було здійснено 50 кіберзлочинів проти медіа.

Вона додала, що найінтенсивніші атаки відбувались на початку вторгнення. Тоді, за її словами, фіксувалось по декілька таких кейсів.

“На сайтах українських медіа розміщували пропагандистські картинки, на телеканалах ламали рухомі рядки, навіть, намагались створити діпфейки”, – зазначила Дячук.

Окрім цього, ІМІ зафіксована 16 обстрілів та захоплень телевеж, а також 10 захоплень і нападів на редакції медіа. Катерина Дячук вважає, що такими діями окупанти намагались створити інформаційний вакуум і викликати в українців.