Від початку повномасштабного російського вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із них понад 45 тисяч – діти.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заяву заступниці голови КМДА Марини Хонди.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровано у Дарницькому районі – майже 40 тисяч, Оболонському – більше ніж 30 тисяч і Святошинському – близько 29 тисяч.

За словами заступниці голови КМДА, усього з 2014 року в столиці зареєструвалися понад 384 тисячі внутрішньо переміщених осіб, із яких близько 66 тисяч – діти. Це більше ніж 307 тисяч сімей, понад 64 тисячі пенсіонерів та майже 14 тисяч людей з інвалідністю.

Найбільше людей переїжджають із Донецької та Луганської областей. Також багато з Херсонської, Харківської та Запорізької.

“Ми також розуміємо, що кількість людей значно більша, адже не всі стають на облік як ВПО” – розповіла Марина Хонда.

А також нагадала, що для того, аби стати на облік як внутрішньо переміщена особа, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання чи Центру надання адміністративних послуг. Також можна подати відповідну заявку через застосунок “Дія”.

Зазначимо, що більш ніж 11 мільйонів українців перетнули кордон із Польщею після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

“Сьогодні кількість осіб, які перетнули кордон Польщі з Україною від початку російської агресії, перевищила 11 мільйонів. Близько 87% із них – жінки та діти”, – зазначили у представництві Польщі в ЄС.

Відтак додали, що усі, хто втікає від війни, знайдуть у Польщі притулок і всю необхідну допомогу.