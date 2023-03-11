Від початку повномасштабного вторгнення Росії під час 15 масованих атак російські війська випустили по Україні 821 крилату і балістичну ракети.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на заяву очільника Міноборони Олексія Резнікова під час зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом в межах його візиту до Києва.

“Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів”, – розповів Олексій Резніков.

Своєю чергою, міністр оборони Норвегії повідомив про ухвалення рішення виділяти 7,5 млрд доларів на допомогу Україні протягом наступних пʼяти років. Відповідну програму подано на затвердження парламенту.

Також він оголосив про те, що Норвегія планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Окрім того, Бйорн Арільд Грам зазначив, що Норвегія приєдналася до широкої міжнародної “танкової коаліції” для того, щоб допомогти Україні з основним бойовим танком. Вже триває підготовка особового складу і найближчим часом перші танки будуть в Україні.

“Також допомагаємо із посиленням ППО. Ми передали комплекси короткої дальності “Містраль” і зробили внесок у роботу по системі середньої дальності NASAMS. Продовжимо далі бути разом з Україною і підтримувати вас на вашому шляху”, – запевнив очільник Міноборони Норвегії.

У відомстві підкреслили, що представники Міноборони Королівства Норвегія також побували у зруйнованих Росією населених пунктах Київщини, оглянули на Михайлівській площі столиці України знищені російські танки й бронетехніку та вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.