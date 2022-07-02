Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Станом на вечір 2 липня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Миколаєву та Донецькій області. Ворог надалі зосереджує свої сили на Луганські області та посилюють армію в Харківській.
Зокрема, Збройні Сили України звільнили селище Іванівка, що в Херсонській області.
Президент закликав допомагати армії та поширювати інформацію про воєнні злочини РФ, адже кожен повинен робити все, що можливо задля перемоги України.
“Тому обов’язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь — кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо”, — наголосив президент.
Володимир Зеленський сказав, що в багатьох тилових містах “зараз відчувається розслабленість”, проте війна не закінчилась, “її жорстокість подекуди лише наростає”, тому про неї не можна забувати.
- Наразі на деокупованих територіях триває відновлення інфраструктури. Зокрема, продовжується підготовка “фаст рекавері план” — швидкої відбудова помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, зруйнованих внаслідок російського вторгнення.
- Варто зазначити, що українським захисникам вдалось просунулися більш ніж на 10 км у напрямку міста Мелітополь, котре тимчасово перебуває під контролем росіян. Мер міста Іван Федоров висловив впевненість, що найближчим часом Херсон буде звільнено, можливо у найближчі тижні.
- З перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панують анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення.