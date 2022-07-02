За словами Президента України Володимира Зеленського, від початку повномасштабної російсько-української війни вдалося звільнити 1 027 населених пунктів. Водночас ще 2 610 — тимчасово окуповані.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Станом на вечір 2 липня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Миколаєву та Донецькій області. Ворог надалі зосереджує свої сили на Луганські області та посилюють армію в Харківській.

Зокрема, Збройні Сили України звільнили селище Іванівка, що в Херсонській області.

Президент закликав допомагати армії та поширювати інформацію про воєнні злочини РФ, адже кожен повинен робити все, що можливо задля перемоги України.

“Тому обов’язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь — кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо”, — наголосив президент.

Володимир Зеленський сказав, що в багатьох тилових містах “зараз відчувається розслабленість”, проте війна не закінчилась, “її жорстокість подекуди лише наростає”, тому про неї не можна забувати.