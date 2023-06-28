Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські загарбники зруйнували вщент 184 обʼєкти медзакладів та ще 1 376 обʼєктів – пошкодили.

Джерело: МОЗ України.

З першого дня повномасштабної війни російська армія продовжує прицільно завдавати ударів по медичній інфраструктурі України. Ворог системно нищить лікарні, амбулаторії, пологові будинки та поліклініки.

Відтак з моменту повномасштабного вторгнення російські ракети та снаряди зруйнували вщент 184 обʼєкти медзакладів та ще 1 376 обʼєктів – пошкодили.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Миколаївщини та Київщини.

Однак, попри постійні бомбардування, Україна продовжує відновлювати медзаклади, адже відновлення медичної інфраструктури є одним із ключових та пріоритетних аспектів для забезпечення доступності медичної допомоги населенню.

Зокрема, станом на кінець червня 2023 року, вже повністю вдалося відновити 333 об’єкти медзакладів та ще 357 об’єктів відновлено частково.

Найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.