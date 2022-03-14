Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло четверо журналістів

Про це повідомляє Інститут масової інформації, який від початку війни 24 лютого фіксує факти злочинів РФ проти медіа та журналістів.
Серед убитих журналістів:
- Шакіров Ділєрбек, цивільний журналіст інформаційного щотижневика “Навколо тебе” (був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї);
- Євгеній Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві);
- Віктор Дудар, військовий журналіст (загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом);
- Брент Рено, колишній кореспондент The New York Times (розстріляний 13 березня в Ірпені на блокпосту).
За даними ІМІ, щонайменше шестеро журналістів отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів:
- два данські журналісти видання Ekstra-Bladet – журналіст Стефан Вайхерт та фотограф Еміль Фільтенборг (були поранені 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл);
- кореспондент британського телеканалу Sky News Стюарт Рамзі (отримав поранення внаслідок обстрілу російськими військами в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператора каналу Річі Моклера врятував бронежилет).
- швейцарський журналіст Гійом Бріке (отримав поранення 6 березня в Миколаївській області внаслідок обстрілу загарбниками авто, в якому він перебував. Його також пограбували. Водночас окупанти чітко бачили знак “преса” на автомобілі);
- кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір (отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу 11 березня поблизу Києва);
- американський журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо (поранення отримав 13 березня в Ірпені під Києвом внаслідок обстрілу російських військ).
Також стало відомо про британського журналіста, який за акредитацією американського видання Fox News висвітлював події в Україні, проте через злочинні дії окупаційних військ отримав осколковий перелом обох нижніх кінцівок.
Крім того, під російський обстріл у Запоріжжі потрапила журналістка Громадського Вікторія Рощина, а її авто, в якому вона перебувала, пограбували. Також під обстріл російських військ потрапили двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач.
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