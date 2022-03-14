Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло четверо журналістів

В Україні з початку вторгнення РФ окупаційні війська вбили чотирьох журналістів. Також відомо про медійників, котрі були поранені під час бойових дій та евакуаціях цивільного населення.

Про це повідомляє Інститут масової інформації, який від початку війни 24 лютого фіксує факти злочинів РФ проти медіа та журналістів.

Серед убитих журналістів:

Шакіров Ділєрбек, цивільний журналіст інформаційного щотижневика “Навколо тебе” (був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї);

Євгеній Сакун, оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві);

Віктор Дудар, військовий журналіст (загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом);

Брент Рено, колишній кореспондент The New York Times (розстріляний 13 березня в Ірпені на блокпосту).

За даними ІМІ, щонайменше шестеро журналістів отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів:

два данські журналісти видання Ekstra-Bladet – журналіст Стефан Вайхерт та фотограф Еміль Фільтенборг (були поранені 26 лютого на Сумщині в районі міста Охтирка, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл);

кореспондент британського телеканалу Sky News Стюарт Рамзі (отримав поранення внаслідок обстрілу російськими військами в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператора каналу Річі Моклера врятував бронежилет).

швейцарський журналіст Гійом Бріке (отримав поранення 6 березня в Миколаївській області внаслідок обстрілу загарбниками авто, в якому він перебував. Його також пограбували. Водночас окупанти чітко бачили знак “преса” на автомобілі);

кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір (отримав поранення внаслідок ракетного обстрілу 11 березня поблизу Києва);

американський журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо (поранення отримав 13 березня в Ірпені під Києвом внаслідок обстрілу російських військ).

Також стало відомо про британського журналіста, який за акредитацією американського видання Fox News висвітлював події в Україні, проте через злочинні дії окупаційних військ отримав осколковий перелом обох нижніх кінцівок.

Крім того, під російський обстріл у Запоріжжі потрапила журналістка Громадського Вікторія Рощина, а її авто, в якому вона перебувала, пограбували. Також під обстріл російських військ потрапили двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач.