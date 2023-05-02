Від початку року українські фермерські господарства залучили понад ₴26 мільярдів кредитів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Відзначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської – 6,6 млрд грн, Вінницької – 3,2 млрд грн та Дніпропетровської областей – 2,1 млрд грн. Водночас аграрії Кіровоградської області залучили 1,8 млрд грн та Одеської області – 1,6 млрд грн.
Станом на 24 квітня майже 4 тисячі українських фермерських господарств отримали понад 14 млрд грн за державною програмою «”Доступні кредити 5-7-9%”.
Відтак, за цією програмою найбільше кредитів отримали підприємства Вінницької області: 499 господарств отримали 1,6 млрд грн. Разом з цим 1,5 млрд грн виділено для 568 господарств Кіровоградської області. В Одеській області 1,4 млрд грн отримали 367 господарств. На Київщині 278 господарств отримали 1,2 млрд грн.
Варто зазначити, що Україна оновила партнерство з ініціативою Seeds for Ukraine. Співпраця передбачає передачу для українських домогосподарств посівних наборів іноземними підприємцями, громадами, фермерами й агрокомпаніями.
Додамо, що Міністерство закордонних справ України передало до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.
Нагадаємо, що Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.
Згодом 28 квітня Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.
Єврокомісія запропонувала “виняткові захисні заходи”. Йдеться про заборону на імпорт чотирьох видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Водночас у переліку відсутня соняшникова олія.
Також Євросоюз виділить пакет у розмірі 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах. В обмін на це держави скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції: “Ми врахували занепокоєння як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України”, — додав Домбровскіс.
- Європейська комісія і Польща досягли домовленості про заборону імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів.
- Заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна і Європейський Союз працюють над спільним вирішенням питання щодо скасування Польщею заборони на імпорт українського зерна і продовольства.
- Польські фермери покинуть протестне містечко, яке вони створили в місті Щецин понад місяць тому, вимагаючи закрити кордони для українського зерна.