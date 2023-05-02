російсько-українська війна
22:19 Пекін має підштовхнути Росію до припинення війни проти України – посол США в Китаї
22:03 Росія відверто блокує виконання «зернової угоди» – Одеська ОВА
21:53 Після поранення військовослужбовців призначатимуть на інші посади у ЗСУ – Маляр
21:31 Від початку року українські фермерські господарства залучили понад ₴26 мільярдів кредитів
21:10 Псевдокерівництво ЗАЕС екстрено проситься у «відпустки» на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ – «Енергоатом»
20:42 У Ліверпулі напередодні Євробачення відкрили монумент миру в Україні
20:31 Комісія Мінкульту передала Києво-Печерській лаврі 16 корпусів після користування УПЦ МП у задовільному стані
20:01 Як ChatGPT може допомогти скласти план харчування, зокрема під час дієти – WP
19:59 Потрібно скоротити всі можливі нецільові бюджетні витрати: Порошенко про повернення доплат військовим
19:39 У сеульському музеї студент з‘їв банан, що був частиною артінсталяції вартістю $160 тисяч
19:16 На тимчасово окупованих територіях України росіяни облаштовують нові катівні для утримання цивільних – Генштаб
19:03 Українці зможуть обирати проєкти регіонального розвитку через застосунок «Дія»
18:46 Україна та Польща запустили в роботу міждержавну лінію електропередачі
18:12 Верховний Суд визнав незаконним рішення ВРУ про відсторонення нардепа Гео Лероса від засідань
18:03 У США здійнялася пилова буря: щонайменше шестеро загиблих
17:49 На Оболонському острові археологи підтвердили наявність культурного шару, який потребує дослідження
17:46 Підприємці з Дніпра намагалися вивезти до Ірану вкрадені авіадвигуни
17:33 «Хочу змінити формат»: Спартак Суббота анонсував продовження «Подкаст-терапії»
17:22 У Литві вирішили скасувати надзвичайний стан на кордонах з РФ і Білоруссю
17:17 У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій — ВМС ЗСУ
17:03 Уманські хасиди запропонували свої готелі для постраждалих внаслідок російського удару
16:35 ПАР звернулася до Путіна із проханням не приїжджати на саміт БРІКС через ордер МКС – The Times
16:21 У трьох областях України вже працюють роботизовані машини для розмінування
16:08 МВС планує перевести купівлю-продаж автомобілів у «Дію»
16:04 Росіяни готують провокації на північному кордоні України – ЦНС
16:03 В Іспанії запрацював український паспортний сервіс
15:38 У червні в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї
15:35 У Великій Британії створили новий інструмент ШІ, здатний виявляти рак
15:33 Російський пропагандист на камеру допомагав окупантам заряджати снаряди для обстрілу України
15:21 У київському лісі виявили залишки від боєприпасів «Граду»

Від початку року українські фермерські господарства залучили понад ₴26 мільярдів кредитів

Станом на 24 квітня 2023 року понад 5 тисяч фермерських господарств скористалися програмами кредитування на загальну суму понад 26 мільярдів гривень.

Вівторок, 2 травня 2023, 21:31
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відзначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської – 6,6 млрд грн, Вінницької – 3,2 млрд грн та Дніпропетровської областей – 2,1 млрд грн. Водночас аграрії Кіровоградської області залучили 1,8 млрд грн та Одеської області – 1,6 млрд грн.

Станом на 24 квітня майже 4 тисячі українських фермерських господарств отримали понад 14 млрд грн за державною програмою «”Доступні кредити 5-7-9%”.

Відтак, за цією програмою найбільше кредитів отримали підприємства Вінницької області: 499 господарств отримали 1,6 млрд грн. Разом з цим 1,5 млрд грн виділено для 568 господарств Кіровоградської області. В Одеській області 1,4 млрд грн отримали 367 господарств. На Київщині 278 господарств отримали 1,2 млрд грн.

Варто зазначити, що Україна оновила партнерство з ініціативою Seeds for Ukraine. Співпраця передбачає передачу для українських домогосподарств посівних наборів іноземними підприємцями, громадами, фермерами й агрокомпаніями.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України передало до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

Нагадаємо, що Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

Згодом 28 квітня Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.

Єврокомісія запропонувала “виняткові захисні заходи”. Йдеться про заборону на імпорт чотирьох видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Водночас у переліку відсутня соняшникова олія.

Також Євросоюз виділить пакет у розмірі 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах. В обмін на це держави скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції: “Ми врахували занепокоєння як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України”, — додав Домбровскіс.

Теги: аграрії, бюджет, кредиты, фермери, фермерські господарства, фінансування

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook