Від початку року українські фермерські господарства залучили понад ₴26 мільярдів кредитів

Станом на 24 квітня 2023 року понад 5 тисяч фермерських господарств скористалися програмами кредитування на загальну суму понад 26 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відзначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської – 6,6 млрд грн, Вінницької – 3,2 млрд грн та Дніпропетровської областей – 2,1 млрд грн. Водночас аграрії Кіровоградської області залучили 1,8 млрд грн та Одеської області – 1,6 млрд грн.

Станом на 24 квітня майже 4 тисячі українських фермерських господарств отримали понад 14 млрд грн за державною програмою «”Доступні кредити 5-7-9%”.

Відтак, за цією програмою найбільше кредитів отримали підприємства Вінницької області: 499 господарств отримали 1,6 млрд грн. Разом з цим 1,5 млрд грн виділено для 568 господарств Кіровоградської області. В Одеській області 1,4 млрд грн отримали 367 господарств. На Київщині 278 господарств отримали 1,2 млрд грн.

Варто зазначити, що Україна оновила партнерство з ініціативою Seeds for Ukraine. Співпраця передбачає передачу для українських домогосподарств посівних наборів іноземними підприємцями, громадами, фермерами й агрокомпаніями.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України передало до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні ноти щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

Нагадаємо, що Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

Згодом 28 квітня Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.

Єврокомісія запропонувала “виняткові захисні заходи”. Йдеться про заборону на імпорт чотирьох видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Водночас у переліку відсутня соняшникова олія.

Також Євросоюз виділить пакет у розмірі 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах. В обмін на це держави скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції: “Ми врахували занепокоєння як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України”, — додав Домбровскіс.