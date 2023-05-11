Про це повідомила заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр.
За її інформацією, від початку травня – насамперед у дні, які окупанти оголошували святковими та вихідними – на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зросли випадки пограбувань російськими військовими.
Здебільшого окупанти крадуть майно та транспортні засоби, прикриваючи свої злочинні дії “забезпеченням евакуації населення”.
Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.
В Енергодарі в нічний час доби з території приватного підприємства “Електропівденмонтаж-10” було викрадено близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна.
Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.
“Ймовірно, прибуле 7 травня ц. р. до порту м. Бердянськ чергове вантажне судно російські загарбники використають для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму”, – резюмувала Ганна Маляр.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала інформацію російських загарбників про нібито ліквідацію українських командувачів й зазначила, що всі вони живі.