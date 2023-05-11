За даними Міністерства оборони України, від початку травня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей значно зросла кількість пограбувань, які скоюють російські військові.

Про це повідомила заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр.

За її інформацією, від початку травня – насамперед у дні, які окупанти оголошували святковими та вихідними – на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зросли випадки пограбувань російськими військовими.

Здебільшого окупанти крадуть майно та транспортні засоби, прикриваючи свої злочинні дії “забезпеченням евакуації населення”.

Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

В Енергодарі в нічний час доби з території приватного підприємства “Електропівденмонтаж-10” було викрадено близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна.

Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.

“Ймовірно, прибуле 7 травня ц. р. до порту м. Бердянськ чергове вантажне судно російські загарбники використають для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму”, – резюмувала Ганна Маляр.