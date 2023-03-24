За період повномасштабної війни Росії в Україні зруйновано вже 176 об’єктів медзакладів та ще 1 195 – пошкоджено.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на заяву першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.

Відтак, з початку 2023 року російські загарбники зруйнували вщент 6 об’єктів медзакладів та ще 178 – пошкодили. Загалом найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Запорізькій та Київській областях.

Проте Сергій Дубров зазначив, що в Україні вже вдалося повністю відновити 237 об’єктів медзакладів та ще 276 – відновлено частково.

За його словами, нині одним із пріоритетів є забезпечення медичної допомоги на територіях, які найбільше постраждали від війни. Зокрема, йдеться про деокуповані та прифронтові регіони, де російські армійці завдали найбільше руйнувань медичній інфраструктурі.

“Там потрібно якнайшвидше відновлювати доступ мешканців до якісної медичної допомоги. І це вдається робити. Зокрема, й за рахунок проєкту зі встановлення тимчасових модульних обʼєктів. Перший такий модульний “пункт здоров’я” у селі Мощун на Київщині встановлено, завдяки БФ “UA Dream”. І в планах – зведення ще 50″, – розповів перший заступник міністра охорони здоров’я.