Від понеділка, 22 листопада, у Києві відновлять очне навчання у школах. За парти повернуться учні усіх класів.

Відповідне рішення прийняла Комісія з надзвичайних ситуацій столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

“Зважаючи на динаміку зниження кількості госпіталізацій та відсотка завантаженості ліжок із киснем у медзакладах столиці, Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про повернення за парти учнів усіх класів столичних шкіл. Очне навчання відновлять із понеділка, 22 листопада“, – зазначив він.

За словами Кличка, таке рішення ухвалили, спираючись на рекомендації фахівців, – медиків, вірусологів.

“Тим не менш, я хотів би звернутися до всіх мешканців столиці. Ситуація з поширенням вірусу – складна. І показники захворюваності по Україні, на жаль, – досі високі. Багато регіонів, і Київ зокрема, залишаються у червоній зоні. Тому я закликаю всіх дотримуватися ключових протиепідемічних правил! Вакцинуватися. Бо загроза стрімкого поширення вірусу не минула. Потрібно бути дуже обережними і свідомими”, – наголосив Віталій Кличко.