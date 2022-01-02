Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська у Facebook.
Лікарі боролися за життя чоловіка, але 1 січня воно обірвалося. Прощання відбулося на центральній площі Коростеня.
Як пише Суспільне Наталія Чижевська розповіла, що 27 грудня Ігор Тичина, який народився у 2001 році, був поранений кулею снайпера. “Він перебував у комі у Харківському госпіталі”, — зазначила вона.
Зазначається, що Ігор закінчив у Коростені школу №10 та виріс у багатодітній родині. Також був спортсменом-волейболістом.
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