Від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Він воював на Сході України у складі 95-десантно-штурмової бригади.

Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська у Facebook.

Лікарі боролися за життя чоловіка, але 1 січня воно обірвалося. Прощання відбулося на центральній площі Коростеня.

Як пише Суспільне Наталія Чижевська розповіла, що 27 грудня Ігор Тичина, який народився у 2001 році, був поранений кулею снайпера. “Він перебував у комі у Харківському госпіталі”, — зазначила вона.

Зазначається, що Ігор закінчив у Коростені школу №10 та виріс у багатодітній родині. Також був спортсменом-волейболістом.