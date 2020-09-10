Бізнес-осінь 2020 року почалася з яскравих і цікавих подій. Так, 4 вересня за підтримки Київського міжнародного економічного форуму в інноваційному парку UNIT.City відбувся Форум МСП. Перезавантаження 2020.

Назву “Перезавантаження” було обрано не випадково, адже зараз – найвдаліший час, щоб почати новий виток розвитку бізнесу, адаптувати його до нових умов і здійснити перетворення. Програма форуму була складена таким чином, щоб відповісти на питання, які найбільше турбують підприємців: антикризовий менеджмент, трансформація продукту в бренд, створення умов для зростання, залучення інвестицій і розвиток партнерства. І це – тільки деякі пункти з Дорожньої карти розвитку бізнесу, у вигляді якої була складена програма заходу.

Антикризовий менеджмент. Версія 2020

Власники компаній, які подолали не одну кризу, поділилися досвідом, як витримати удар, зберегти позиції, переосмислити реальність і знайти нову точку опори для подальшого зростання. Так, наприклад, Олександр Соколовський, засновник торгово-виробничої групи компаній “Текстиль-Контакт”, на прикладі власного підприємства продемонстрував, як воно адаптувалася до різкої зміни обстановки з початком карантину, запустивши пошиття захисних комбінезонів. Спікери панелі відмітили необхідність для підприємців бути готовими до трансформацій, володіти наявністю фінансового резерву і планом “Б” у випадку кризи.

Тут створюють зіркові команди

Успішність компанії безпосередньо пов’язана з ефективністю команди. Тому спікери, засновники і директори компаній і бізнес-співтовариств ділились, як об’єднувати людей загальними цінностями, створювати атмосферу, яка надихає, правильно ставити цілі, розподіляти ролі та обов’язки між колегами.

На думку інвестора і співзасновника ОМО Systems, компанії-партнера Форуму МСП. Перезавантаження 2020 Гранта Даяна, підприємець повинен бути ментором, постійно спілкуватися з членами команди, ділитися персональним досвідом. Хороший лідер стимулює співробітників, не боїться ділитися знаннями, і, найголовніше, вміє вчитися у своєї команди.

Тут знаходять гроші

Руслан Співак, директор корпоративного бізнесу Райффайзен Банк Аваль Україна, зазначив, що в Україні є суттєва нестача надійних кредиторів і цікавих проектів для фінансування, адже всього лише 5% компаній ростуть темпами вищими від середньоринкових.

“Якщо ви подивитесь структуру портфелів основних учасників ринку, то саме малий і середній корпоративний бізнес були і є основними драйверами, і цільовими сегментами для банків. В цілому, у мене немає сумнівів, що саме МСБ буде sweet spot для кредитування в наступні десятиліття! “, – зазначив Співак.

Вирішити проблему повільного розвитку бізнесу, за його словами, могла б держава, якби створювала відповідні умови для розвитку бізнесу і стимулювала експорт. У той же час Спiвак звернув увагу на те, що багато підприємців вже скористалися державною програмою підтримки “5-7-9%”.

Сергій Позняк, власник і генеральний директор групи компаній FGK Financial, в свою чергу закликав бізнес активніше шукати фінансування в небанківському фінансовому секторі.

Відчиняй, інвестор прийшов

Олексій Жабський, головний операційний директор Startup.Network, пояснив, як підготувати презентацію для інвестора. Як виявилося, головне в будь-якій презентації зовсім не те, що на екрані, а власне сам спікер. Крім того, вкластися він повинен в 3 хвилини.

“Бізнес роблять не гроші. Бізнес роблять люди. Якщо ви не можете зробити бізнес без грошей – гроші вам не допоможуть “, – підкреслив Жабський, вкотре наголосивши на важливості спілкування в бізнесі.

Тут збільшують продажі

Як масштабувати бізнес, знайти нові ринки збуту і стати експертною компанією розповіла Наталя Байдала, маркетинг-директор Mastercard в Україні та Молдові, компанії-партнера Форуму.

“За нашими даними, кожен другий українець сьогодні купує онлайн частіше, ніж будь-коли, а кількість тих, хто купує в інтернеті товари першої необхідності, збільшилася останнім часом на 43%”, – розповіла Наталя Байдала.

Вона зазначила, що світовий локдаун тільки актуалізував вищевказані тенденції, і тепер 77% СЕО стверджують, що карантин прискорив діджиталізацію бізнесу. Надолужити втрачені під час карантину доходи, за її словами, можна, якщо активно нарощувати обсяги продажів в інтернеті.

Керівники підрозділів компанії “Нова пошта”, партнера Форуму МСП. Перезавантаження 2020 року, Юрій Беневитский і Андрій Нестеренко окреслили сучасні тренди сектору е-commerce. Так, світовий ринок е-commerce збільшився вдвічі і тепер оцінюється в $ 4 трлн. При цьому 66% покупок робиться саме в онлайні, а більше 50% онлайн-покупців Європи, Азії, Африки і Америки обирають товари на іноземних сайтах.

Тут планують зростання

Наталія Калінкіна, СЕО акселератор INDAX, розповіла про кілька важливих правил, яких потрібно дотримуватися, щоб скоротити втрати і підвищити прибутковість бізнесу вже завтра.

“Це буквально” гроші під ногами “, – говорить Калінкіна. – Розділіть всі ваші дії на ті, що збільшують собівартість продукту і зменшують її. Приберіть зайві складові, підвищуйте робочий простір для оптимізації процесів. Ви заощадите площу і підвищите продуктивність “.

“Використовуйте лендинги. Налагодьте рекламу, протестуйте ринок. Визначити попит таким шляхом значно дешевше і швидше. Знайдіть досвідченого B2C фахівця, який зможе вибудувати цей процес, – радить Євген Мокін, засновник, CEO в Median ads & School. – Спілкуйтеся з аудиторією, яка цікавиться конкретним продуктом, а не всім ринком. Це стосується і нових компаній, і вже існуючих брендів, які випускають новий продукт”.

Тут створюють умови для розвитку

Про те, як створити сприятливу екосистему для розвитку, говорили спікери панелі “Тут створюють умови для розвитку”, яку модерував Костянтин Євтушенко, керуючий партнер UNIT.City. Основними принципами масштабування і процвітання бізнесу більшість спікерів назвали формування правильних партнерств, екологічне співіснування, взаємодопомогу і свободу вибору.

Юлія Шум, співзасновниця і головна тренерка мережі спорт-хабів ЕБШ, поділилася, як вона, проводячи на самому початку тренування для друзів, протиставляла їх звичній системі бізнесу спортзалів. Те, що вирізняло її на тлі інших тренувань і привело її до успіху і допомогло розвинути бізнес.

Данило Тонкопій, CEO і засновник Delfast, ще раз підтвердив значущість нетворкінгу: “Партнер в бізнесі – не менш важливо, ніж партнер в особистому житті. Треба знати навіщо вам партнер, а не “мати партнерство заради партнерства”. Партнер, який заповнює твої слабкі сторони – це ключ до успіху “, – розповів Тонкопій.

Діалог з Прем’єр-міністром

На захід завітав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він говорив про плани уряду щодо підтримки бізнесу та розвитку підприємництва в Україні.

“Криза, яка накрила світ разом з пандемією, безумовно торкнувся і нас. Але, крім маси проблем, є і можливості – і бізнес першим їх бачить”, – такими словами почав Прем’єр свій виступ на Форумі.

Шмигаль вважає, що світ повинен навчитися жити разом з Covid-19 і вести бізнес в нових умовах. Він запевнив, що повторного локдауну в Україні не буде, але продовжить діяти адаптивний карантин.

“Україна в переліку країн, де може бути налагоджене виробництво вакцини від коронавірусу, ми маємо відповідні підприємства. Ми також маємо великі переваги в сільському господарстві і можливості для переробки сільськогосподарської сировини та значний потенціал для розвитку інфраструктури, що дає нам можливість для розвитку економіки. В наступному році ми розширимо програму “Велике будівництво”, візьмемося за мости. Будемо розвивати оборонну промисловість, авіаційну галузь”, – зазначив глава уряду.

Вже зараз для вітчизняних підприємців діють державні програми підтримки, зазначив Денис Шмигаль. Для представників МСБ вже зараз з’явилися можливості для кредитування, для фізосіб доступна іпотека під 9,9%, а облікова ставка Нацбанку вже знизилася з 11% до 6%.

Метою уряду є кредитування в гривні під 7-8%. Ми чітко бачимо, що бізнесу можемо дати доступні кредитні ресурси. Нещодавно був прийнятий закон, згідно з яким держава вже в наступному році зможе гарантувати до 80% тіла кредиту, що дозволить малим і середнім підприємствам легше отримувати фінансування “, – поділився прем’єр.

Інноваційні проекти, які сьогодні реалізуються в Україні також можуть дати поштовх розвитку підприємництва та зростання економіки країни. Одним з найбільш амбітних і перспективних з них прем’єр-міністр назвав проект Міністерства цифрової трансформації “Дія Сity”. За словами Дениса Шмигаля, це проривний проект, який дозволить Україні “зробити відразу кілька кроків вперед”.

Від нуля до мільйона

Хедлайнером Форуму став засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький, який з головної сцени поділився власними принципами досягнення успіху в бізнесі.

На думку Хмельницького, створення ефективної команди є запорукою розвитку бізнесу. Він закликав не боятися оновлювати трудовий колектив, якщо розвиток компанії уповільнився.

“Ви повинні створити сильну команду і інвестувати в людей. Не бійтеся робити кращих співробітників партнерами – люди повинні відчувати, що це не тільки ваш, але і їхній бізнес”, – радить Хмельницький.

Не менш важливим Хмельницький вважає постійне навчання – як самого себе, так і всіх співробітників. При цьому власник бізнесу не зможе обійтися без знань в галузі фінансів та бухгалтерського обліку, впевнений Хмельницький.

Хмельницький закликав підприємців вчитися бути сильними лідерами і створювати партнерства, а також самостійно створювати свій сенс життя. Засновник UFuture сподівається, що в наступному році деякі учасники Форуму з’являться на ньому вже в ролі спікерів і поділяться власними успішними кейсами.