Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Вранці 29 вересня в ОВА заявили про трьох загиблих, серед них була 9-річна дівчинка, і чотирьох поранених. Пізніше під завалами дістали рештки тіла ще однієї дитини.
Після влучання російська ракета залишила величезну вирву на місці приватного будинку, що становить близько 8 на 10 метрів. Філатов зазначив, що у будинку загинула всі родина: жінка, її двоє дітей, 9 і 8 років, і бабуся.
Коли почалася війна, мама вирішила перевезти дітей з проспекту Поля, у більш безпечне місце — приватний сектор, де жила їхня бабуся.
Мер міста опублікував у Facebook емоційний пост, в якому повідомив подробиці трагедії.
“Сьогодні я побачив пекло зсередини”, – наголосив Філатов.
Приїхавши на місце обстрілу, рятувальники побачили старого пса, на ім’я Крим, котрий вив, сидячи на руїнах. Комунальники забрали осліплу, глуху, контужену і забруднену собаку в центр Зооконтролю.
Філатов додав, що пізніше на місце удару приїхав батько родини, він служить у ЗСУ під Лиманом.
У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Також росіяни зруйнували ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.
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- В ніч на 28 вересня росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області “Градами” та важкою артилерією.
- Близько 5 ранку російські окупанти завдали удару по школі у Миколаївці (Донецька область). У школі було облаштоване сховище для мирних громадян. які й перебували у ньому на момент обстрілу.