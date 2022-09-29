У ніч на 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу загинула родина з двома дітьми віком 9 і 8 років.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Вранці 29 вересня в ОВА заявили про трьох загиблих, серед них була 9-річна дівчинка, і чотирьох поранених. Пізніше під завалами дістали рештки тіла ще однієї дитини.

Після влучання російська ракета залишила величезну вирву на місці приватного будинку, що становить близько 8 на 10 метрів. Філатов зазначив, що у будинку загинула всі родина: жінка, її двоє дітей, 9 і 8 років, і бабуся.

Коли почалася війна, мама вирішила перевезти дітей з проспекту Поля, у більш безпечне місце — приватний сектор, де жила їхня бабуся.

Мер міста опублікував у Facebook емоційний пост, в якому повідомив подробиці трагедії.

“Сьогодні я побачив пекло зсередини”, – наголосив Філатов.

Приїхавши на місце обстрілу, рятувальники побачили старого пса, на ім’я Крим, котрий вив, сидячи на руїнах. Комунальники забрали осліплу, глуху, контужену і забруднену собаку в центр Зооконтролю.

Філатов додав, що пізніше на місце удару приїхав батько родини, він служить у ЗСУ під Лиманом.

У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Також росіяни зруйнували ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.