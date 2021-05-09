Колишній президент США Барак Обама повідомив, що в суботу після тривалої боротьби з раком помер "справжній друг і вірний товариш" - пес на ім'я Бо.

Про це Барак Обама написав в своєму Instagram.

“Сьогодні наша сім’я втратила справжнього друга і вірного товариша. Більше десяти років Бо радував своєю присутністю в нашому житті … Він терпів всю суєту, пов’язану з перебуванням у Білому домі, він гучно гавкав, але не кусався, любив влітку стрибати в басейн, був незворушний з дітьми, сидів біля обіднього столу в очікуванні шматочка, у нього була гарна шерсть. Він був саме тим, кого ми потребували, і навіть більше, ніж ми очікували. Ми будемо дуже за ним сумувати”.

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Колишня перша леді Мішель Обама написала в Instagram, що сім’я “попрощалася з найкращим другом”.

“Під час передвиборної кампанії у 2008 році ми обіцяли нашим дочкам, що після виборів у нас буде цуценя… Ми й гадки не мали, як багато він означатиме для всіх нас”, – написала вона.

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За даними Фонду Обами, португальський водолаз Бо з’явився в Білому домі в квітні 2009 року, незабаром після того, як Обама вступив на посаду президента.

У 2013 році в родині Обами з’явилася ще одна собака – Санні – теж португальський водолаз.