Про це повідомили на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.
Так, з 24 лютого 2022 року унаслідок повномасштабної війни Росії проти України постраждало 560 українських дітей: 200 з них загинули, а 360 – поранені.
Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки наразі немає даних щодо постраждалих дітей у зонах ведення активних бойових дій. Також невідома доля дітей у тимчасового окупованих районах та на вже звільнених від окупантів територіях.
Найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області – 117
- Київські області – 105
- Харківській області – 88
- Чернігівській області – 54
- Херсонській області – 41
- Миколаївській області – 40
- Луганській області – 36
- Запорізькій області – 23
- Києві – 16
- Сумській області – 16
- Житомирській області – 15
Напередодні, 15 квітня, унаслідок обстрілу одного із районів Харкова, постраждало 5-ро дітей. Двоє із них загинули, зокрема 7-місячна дитина.
14 квітня на околиці селища Нововоронцовка (Херсонська область) внаслідок детонації касетного снаряда отримав поранення 15-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.
- Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен попередив європейських союзників, що за оцінками Сполучених Штатів війна РФ проти України може тривати до кінця 2022 року.