За інформацією Офісу генерального прокурора, з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, російські армійці вбили 200 українських дітей. Ще 360 дітей отримали різноманітні поранення унаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомили на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

Так, з 24 лютого 2022 року унаслідок повномасштабної війни Росії проти України постраждало 560 українських дітей: 200 з них загинули, а 360 – поранені.

Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки наразі немає даних щодо постраждалих дітей у зонах ведення активних бойових дій. Також невідома доля дітей у тимчасового окупованих районах та на вже звільнених від окупантів територіях.

Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 117

Київські області – 105

Харківській області – 88

Чернігівській області – 54

Херсонській області – 41

Миколаївській області – 40

Луганській області – 36

Запорізькій області – 23

Києві – 16

Сумській області – 16

Житомирській області – 15

Напередодні, 15 квітня, унаслідок обстрілу одного із районів Харкова, постраждало 5-ро дітей. Двоє із них загинули, зокрема 7-місячна дитина.

14 квітня на околиці селища Нововоронцовка (Херсонська область) внаслідок детонації касетного снаряда отримав поранення 15-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.