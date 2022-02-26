За даними Міністерства охорони здоров'я, від рук загарбників загинуло 198 осіб, з них 3 дитини. Також 1 115 людей поранено, з яких 33 дитини.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

Він наголосив, що медична система продовжує працювати, а міністерство зі свого боку робить “можливе і не можливе” для того, щоб у лікарнях було все необхідне.

Водночас забезпечується надання допомоги пацієнтам, які хворі на COVID-19. До реанімацій завозять кисень, домовляючись із перевізниками. Однак нерідко лікарям заважають окупанти.

Ляшко зазначив, що вчора у Херсоні, під обстрілами, в одному із пологових будинків облаштованому у бомбосховищі народилось два хлопчики.

Неймовірно пишаюсь нашими медиками! Ви нарівні із військовими, силовиками та рятувальниками неймовірно тримаєте удар! Жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу. Ніхто не злякався і всі мужньо дивимось в очі ворогу. Ми на своїй землі! Ми боронимо свої сім’ї. Кожен на своєму місці, як вміє”, – констатував Віктор Ляшко.