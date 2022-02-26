Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.
Він наголосив, що медична система продовжує працювати, а міністерство зі свого боку робить “можливе і не можливе” для того, щоб у лікарнях було все необхідне.
Водночас забезпечується надання допомоги пацієнтам, які хворі на COVID-19. До реанімацій завозять кисень, домовляючись із перевізниками. Однак нерідко лікарям заважають окупанти.
Ляшко зазначив, що вчора у Херсоні, під обстрілами, в одному із пологових будинків облаштованому у бомбосховищі народилось два хлопчики.
Неймовірно пишаюсь нашими медиками! Ви нарівні із військовими, силовиками та рятувальниками неймовірно тримаєте удар! Жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу. Ніхто не злякався і всі мужньо дивимось в очі ворогу. Ми на своїй землі! Ми боронимо свої сім’ї. Кожен на своєму місці, як вміє”, – констатував Віктор Ляшко.
- Раніше Ляшко розповів, що російські окупаційні війська в багатьох містах обстрілюють українських медиків і бригади екстреної медичної допомоги.