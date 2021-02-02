Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3633 проголосував 341 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований “на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв’язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності”.

Документом вносяться зміни до Кримінального кодексу України – підвищуються розміри штрафів за злочини проти журналістів:

1. За незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критику суб’єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання професійній діяльності журналіста передбачені штрафи від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 000 гривень), або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Варто відзначити, що зараз штраф за такі порушення складає 850 грн (терміни обмеження та позбавлення волі ті ж).

2. За вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або за переслідування у зв’язку з його профдіяльністю загрожує штраф від 1000 до 2000 мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. гривень), або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років. Зараз штраф за такі порушення складає 3400 грн (терміни обмеження та позбавлення волі ті ж).

3. Якщо такі дії вчинила посадова особа з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб, розмір штрафу складе від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (34 – 51 тис. гривень), або передбачено обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. Зараз розмір штрафу за цією статтею становить 3400 – 8500 грн (термін обмеження свободи той же).

За погрозу або насильство щодо журналіста, вчинені організованою групою, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років (у чинній редакції Кримінального кодексу за це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 14 років).

Відповідно до ухваленого законопроєкту, погрози або насильство щодо журналіста, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, спричинять покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 14 років.