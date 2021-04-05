Про це розповідають #Букви.
Нагадаємо, що суворий карантин у столиці ввели з 20 березня до 9 квітня. Але через різке зростання нових випадків захворювання на коронавірус влада столиці вирішила зробити карантин більш жорстким.
Які обмеження діятимуть на період карантину:
- будуть закриті всі школи і дитячі садочки;
- увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);
- керівники установ, підприємств мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки;
- заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку (вони повинні так були працювати ще з 20 березня);
- продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.
Варто зазначити, що зайти у громадський транспорт можна лише за спецперепустками – їх видаватимуть працівникам підприємств, які виконують критично важливі функції (медпрацівники, рятувальники, військовослужбовці, працівники держструктур, ЖКГ, соціальної сфери, транспорту, торгівлі).
Із 20 березня в Києві заборонено:
- робота закладів культури (зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота торговельно-розважальних центрів;
- проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях;
- заклади громадського харчування працюють тільки на виніс.
Локдаун триватиме з 00:00 5 квітня до 00:00 16 квітня. Пом’якшення можливе, якщо Київ вийде з “червоної” зони.