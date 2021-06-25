Від суботи, 26 червня, у Сумах запрацює центр масової вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомив мер міста Олександр Лисенко.

“У Сумах діятиме Центр масової вакцинації проти COVID-19. 26, 27, 28 червня усі сумчани зможуть зробити щеплення проти СOVID-19 у Центрі масової вакцинації у Сумах, що діятиме у ”Романтиці”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що центр працюватиме з 9:00 по 14:00.

З собою необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Раніше стало відомо, що у суботу, 26 червня, в Запоріжжі відкриються п’ять центрів масової вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.