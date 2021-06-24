У суботу, 26 червня, в Запоріжжі відкриються п’ять центрів масової вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив мер міста Володимир Буряк.

Центри працюватимуть з 09:00 до 15:00 у вихідні дні на базі 5 закладів охорони здоров’я первинної ланки:

КНП “Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” за адресою: просп. Соборний, 88;

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2”, за адресою: вул. Авраменка, 4;

КНП “Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5”, за адресою: вул. Запорізького козацтва, 25;

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №8”, за адресою: вул. Харчова, 2;

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №10”, за адресою: бульв. Шевченка, 25.

Щеплення безоплатно здійснюватимуться двократно з інтервалом у 28 днів вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Вакцинуватися у Центрах можна після попереднього запису на вакцинацію через застосунок “Дія”, контакт-центр МОЗ, реєстратури територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги або у свого сімейного лікаря. Пацієнту надійде запрошення на щеплення на конкретний день і час. Із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Зазначається, що першочергово щеплення робитимуть людям віком старше 60 років. Отримати вакцину можуть також запоріжці віком 18-59 років, які мають супутні захворювання.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.