Про це повідомив мер міста Володимир Буряк.
Центри працюватимуть з 09:00 до 15:00 у вихідні дні на базі 5 закладів охорони здоров’я первинної ланки:
- КНП “Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” за адресою: просп. Соборний, 88;
- КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2”, за адресою: вул. Авраменка, 4;
- КНП “Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5”, за адресою: вул. Запорізького козацтва, 25;
- КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №8”, за адресою: вул. Харчова, 2;
- КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №10”, за адресою: бульв. Шевченка, 25.
Щеплення безоплатно здійснюватимуться двократно з інтервалом у 28 днів вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Вакцинуватися у Центрах можна після попереднього запису на вакцинацію через застосунок “Дія”, контакт-центр МОЗ, реєстратури територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги або у свого сімейного лікаря. Пацієнту надійде запрошення на щеплення на конкретний день і час. Із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Зазначається, що першочергово щеплення робитимуть людям віком старше 60 років. Отримати вакцину можуть також запоріжці віком 18-59 років, які мають супутні захворювання.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.