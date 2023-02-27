26 лютого, у День спротиву окупації Криму, активісти руху "Жовта стрічка" розпочали безстрокову акцію "Наближається час свободи", в ході якої перетворили символи російського вторгнення "Z" на синьо-жовті пісочні годинники.

Про це інформує “Суспільне культура”.

“За 9 років окупації Росія робила все, щоб знищити у Криму український спротив, ув’язнюючи та викрадаючи тих, хто лишився вірним своїй державі. Але попри все, спротив на півострові лише міцнішає”, — зазначила представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Наголошено, що акція вже охопила Ялту, Сімферополь, Севастополь, Саки та інші населені пункти півострова. Активісти закликають українців на всіх на тимчасово окупованих територіях приєднуватися до акції, а на підконтрольних Україні територіях — підтримувати рух та ділитися інформацією про спротив.

Довідка: рух громадського спротиву “Жовта стрічка” сформувався навесні 2022 року в Херсоні, а нині поширився на всі тимчасово окуповані території України. 7 липня 2022 року “Жовта стрічка” оголосила про початок безстрокової акції “Крим — час додому”. Організатори закликали кримських активістів повідомляти дані щодо пересування російських військ, розвішувати жовті стрічки та патріотичні листівки з гаслами “Крим — Україна. Не тільки з 1954. А завжди!”, “24.08.2022. Крим — готовий” та “Час боротись! Час спротиву! Час додому”.