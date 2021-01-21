Хроніку інавгураційного дня розповідають #Букви.
На інавгурації Байдена і Гарріс не було Трампа, натомість її відвідали подружжя Обам, Бушів і Клінтонів.
Подивитися, як відбувалося складання присяги та інші події дня інавгурації можна тут:
1:05 – #Букви завершують текстову трансляцію і продовжать її вранці.
У розкладі дня інавгурації залишилися перший брифінг Джен Псакі як нової спікерки Білого дому, а також виступи Байдена і Гарріс.
Наостанок зазначимо, що ця яскрава подія в американській історії призвела до сплеску на ринку акцій. Біржові індекси виросли, а акції окремих компаній підскочили до рекордних позначок.
00:50 – Джо Байден підписав свої перші президентські укази.
“Я думаю, що деякі речі, які ми збираємося зробити, будуть сміливими і життєво важливими, і у нас немає часу іншого часу, аби починати, крім як сьогодні. Попереду довгий шлях. Це лише виконавчі дії. Але нам знадобиться законодавство для багатьох з них, яке ми збираємося розробити”, — прокоментував він.
Ці укази спрямовані на виконання його передвиборних обіцянок та суперечать позиції Трампа.
00:30 – Тим часом Джо Байден вперше потрапив до Овального кабінету. Там на нього, як повідомлялося, чекав лист від Дональда Трампа.
За словами Байдена, це був “дуже щедрий лист”. Про його зміст президент відмовився говорити допоки не обговорить його з Трампом особисто.
23:50 – Камала Гарріс прибула до Сенату, щоб привести до присяги трьох нових сенаторів. Це перший її візит до Капітолія після вступу на посаду.
Йдеться про Джона Оссоффа, Рафаеля Уорнока з Джорджії та Алекса Паділью з Каліфорнії. Оссофф — наймолодший сенатор-демократ після Байдена (той вступив на посаду в 30, Оссофф в 33).
На цьому першості, відзначені сьогодні, не вичерпалися. Оссофф — перший єврей-сенатор з Джорджії, а Уорнок — перший темношкірий сенатор штату. Паділья — перший каліфорнійський сенатор-латиноамериканець.
23:00 – Колишній ведучий Daily Show і комік Джон Стюарт відкрив “віртуальний парад Америкою”, організований інавгураційним комітетом президента Байдена.
Він по черзі представляє різних людей з усіх кутків США. Першим був представлений Джейсон Кемпбелл з Орегону, один з лікарів, що працюють на передовій боротьби з коронавірусом. Він також відомий, як лікар-зірка TikTok.
22:55 – 46-й президент США вперше зайшов до Білого дому в новому статусі.
Певну частину шляху до Білого дому Байден та його родина подолали президентськими авто. Наступну частину — пішки. На цьому шляху Байден кілька разів зупинявся, аби привітати мера округу Колумбія Мюріел Баузе та журналістів.
О 22:55 Байден та члени його родини вперше увійшли до Білого дому, як родина президента. Згодом тим самим шляхом пройде Камала Гарріс та її родина.
Паралельно відбувається віртуальний президентський парад, який транслюють телеканали у всіх штатах.
22:04 – Тим часом #Букви переклали інавгураційну промову Байдена і виклали основні тези президента. Читати — за посиланням.
21:45 – Байден поїхав до Арлінгтонського національного кладовища на церемонію покладання вінків до Могили Невідомого солдата. Разом з ним — подружжя Обама, Буш і Клінтон.
21:15 – Джо Байден, Джилл Байден, Камала Гарріс і Дуг Емхофф взяли участь в оглядовому марші військових.
Це — традиція, яка зображує мирну передачу влади новому головнокомандувачу. Утім попередній головнокомандувач, як відомо, не був присутній на інавгурації. Це сталося вперше за 1,5 століття.
Цьогоріч до традиційної події внесли корективи через пандемію: учасники були в масках та дотримувалися дистанції.
20:59 – Перед тим, як піти з посади, колишній президент Дональд Трамп підписав меморандум, який подовжує захист усіх його дітей спецагентами Секретних служб США. Захист подовжено на шість місяців, інформує CNN.
Зазвичай захист застосовується до дітей віком до 16 років, але підписавши меморандум, Секретна служба США зможе забезпечити його для дорослих дітей колишнього президента.
20:48 – Світові лідери вітають Байдена з інавгурацією. Зокрема, вітання надіслали прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, президент Чилі Себастьян Піньєра, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, а також Папа Римський Франциск.
“Нехай американський народ під вашим керівництвом продовжує черпати силу з високих політичних, етичних та релігійних цінностей, які надихали націю з моменту її заснування. У той час, коли серйозні кризи, з якими стикається наша людська сім’я, вимагають далекоглядних та єдиних реакцій, я молюсь, щоб ваші рішення керувалися турботою про суспільство, що позначається справжньою справедливістю та свободою, а також бездоганною повагою до прав та гідності кожної людини, передусім бідних, вразливих та тих, хто не має голосу”, – написав у привітанні понтифік.
20: 42 – Багато республіканських законодавців високо оцінили промову Байдена та його здійснення перехідного періоду, інформує CNN.
Мітт Ромні сказав журналістам, що виступ Байдена був “дуже потужним”, тоді як сенатор Пет Тоомі привітав у ньому заклик Байдена до єдності.
Сенатор Ліза Мурковсі сказала, що зауваження Байдена були зроблені влучно і він сказав про те, “що нам потрібно”.
Сенатор Сьюзен Коллінз сказала, що Байден “вразив правильними закликами до єдності, до того, щоб ми зібралися, щоб припинити розглядати один одного як противників, а швидше слід як американців”, і вона “готова співпрацювати з ним для просування спільних цілей”.
Коллінз каже, що Республіканська партія “залишається єдиною навколо певних принципів, які виходять за рамки певних особистостей”.
20:39 – Байден бере участь у церемонії підписання документів у Капітолії.
Президент Байден підпише три документи, перебуваючи в Президентській кімнаті:
- проголошення Дня інавгурації;
- кандидатури на посади кабінету ;
- кандидатури на посади підкабінету.
Після цієї церемонії Байден розгляне готовність військ на східному фронті Капітолія. У цій події буде представлена кожна військова галузь.
Потім він поїде на Арлінгтонське національне кладовище на церемонію покладання вінків до Могили Невідомого солдата. До Байдена приєднаються колишні президенти Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон, а також колишні перші леді Мішель Обама, Лора Буш та Гілларі Клінтон.
20:05 – Президент Джо Байден вперше написав твіт у своєму акаунті @POTUS після церемонії інавгурації.
“Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна гаяти час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, щоб відразу приступити до роботи, вдаючись до рішучих дій та надаючи негайну допомогу американським сім’ям“, – написав він.
There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.
— President Biden (@POTUS) January 20, 2021
19:54 – Віцепрезидентка Камала Гарріс та її чоловік Дуг Емхофф провели колишнього віцепрезидента Майка Пенса та його дружину Карен Пенс вниз сходами Капітолія США після церемонії інавгурації.
Вони розмовляли та сміялися.
19:45 – Тим часом президент України Володимир Зеленський запросив Байдена до Києва.
“Спостерігаючи за інавгурацією нового президента США у офісі на Банковій, я буду радий вітати Джо Байдена у відомому Києві. Я впевнений, наші відносини будуть покращені”, – написав Зеленський.
Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced 🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/OZNMejEJ3l
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021
19: 43 – Інавгурація президента Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс щойно завершилася.
Зараз відбудеться інавгураційний парад – хоча він буде здебільшого віртуальним. Байден і Гарріс матимуть президентський супровід з 15-ї вулиці до Білого дому, зокрема армійський оркестр США, Почесну гвардію Об’єднаної служби та командувача гвардійським та барабанним корпусом Файф.
19:35 – Під час свого інавгураційного звернення президент Джо Байден попросив американців провести хвилину мовчання для понад 400 000 осіб, які загинули під час пандемії коронавірусу.
“У своєму першому виступі на посаді президента я хотів би попросити вас приєднатися до мене хвилиною мовчазної молитви, щоб згадати всіх, кого ми втратили торік від пандемії”, – сказав Байден.
19:31 – Віцепрезидентка Камала Гарріс кілька хвилин тому надіслала свій перший твіт з акаунта @VP.
“Готова служити”, – написала Гарріс.
Ready to serve.
— Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021
19:29 – Байден обіцяє бути президентом “для всіх американців”, зокрема й для тих, хто не прийшов підтримати його на інавгурації.
“Я буду боротися так само сильно за тих, хто мене не підтримав, як і за тих, хто підтримав”, – сказав Байден.
19:12 – Дженніфер Лопес виконала “America the Beautiful”.
19:03 – Джо Байден склав присягу. Він присягнув голові судді Верховного суду Джону Робертсу. Обідньої пори Байден офіційно стане 46-м президентом США.
“Я, Джозеф Байден, урочисто присягаюся, що буду сумлінно виконувати обов’язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти та захищати Конституцію Сполучених Штатів”, – сказав Байден, піднявши праву руку і поклавши ліву руку на Біблію.
18: 55 – Камала Гарріс щойно склала присягу. Гарріс офіційно стане першою жінкою та першою чорношкірою на цій посаді. Її привела до присяги суддя Верховного суду Соня Сотомайор.
18:49 – Леді Гага виконала національний гімн США.
18:43 – Президент Трамп і перша леді приземлились у Флориді. Трамп провів коротку церемонію прощання в Об’єднаній базі Ендрюс. Коротко, без сценарію, він пообіцяв “завжди битися” і побажав адміністрації Байдена “великої удачі”.
“Ви дивовижні люди. Це велика, велика країна. Для мене найбільша честь і привілей бути вашим президентом”, – сказав Трамп.
18:33 – Судді SCOTUS прибули до Капітолія. Верховний суддя Джон Робертс присягне Джо Байдену як 46 президенту США. Суддя Соня Сотомайор присягне Камалі Гарріс на посаді віцепрезидентки.
18:26 – Також на інавгурацію прибули колишній президент Білл Клінтон та кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.
Через кілька хвилин також були прийшли колишній президент Джордж Буш та колишня перша леді Лора Буш, колишній президент Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама.
Найстарший президент Джиммі Картер, якому 96 років, на церемонії не очікується.
18:18 – “Я люблю тебе, Джиллі, і я дуже вдячний за те, що ти зі мною на початку майбутньої подорожі”, – Байден зворушливо звернувся до дружини.
I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg
— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021
18:11 – Тим часом законодавці та VIP-гості займають свої місця біля Капітолія.
18:07 – Обраний президент Джо Байден щойно прибув до Капітолія США зі своєю дружиною Джилл Байден.
Обрана віцепрезидентка Камала Гарріс та її чоловік Дуг Емгофф також підіймалися сходами Капітолія США поряд з Байденом.
18:03 – На церемонію інавгурацію Гарріс проведе Юджин Гудман, співробітник поліції Капітолія, який самотужки зупинив натовп під час заворушень. Помічник Байдена заявив, що Гудман отримав нову посаду. Він супроводжуватиме Гарріс у ролі виконувача обов’язків заступника сержанта Палати збройних сил.
17:15 – Джо Байден стане найстаршим президентом в історії США, який склав присягу. Наймолодшим вважається Теодор Рузвельт, який склав присягу у 42 роки, повідомляє видання The New York Times.
17:11 – Меланія Трамп залишила Джилл Байден “коротку вітальну листівку”, повідомляє джерело CNN. Незрозуміло, де залишили цю листівку та її зміст.
Президент Трамп також залишив короткий лист для обраного президента.
17:07 – Тим часом Байден у передчутті своєї інавгурації опублікував емоційний твіт.
“Це новий день для Америки”, – написав він.
It’s a new day in America.
— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021
17:02 – День інавгурації Байдена вперше за три десятиліття буде сонячним. Востаннє така погода була під час інавгурації Білла Клінтона.
Однак синоптики прогнозують, що цей день буде надзвичайно вітряним та холодним. Очікується +9 градусів за Цельсієм.
До речі, під час інавгурації Трампа у 2017 році було ще холодніше – +7 градусів за Цельсієм. Однак тоді йшов дощ.
16: 18 – Трамп відмовився від традиційної промови, яка демонструє привітну риторику колишнього президента та мирний перехід влади. Цю промову Трамп повинен був виголосити після прибуття на базу Ендрюс у Флориді.
Однак політик відмовився це робити після того, як прочитав підготовлений помічниками текст вранці 20 січня. На базі Ендрюс демонтували підготовлені телесуфлери. Текст промови невідомий.
16:10 – За даними CNN, останню ніч у Білому Домі Трамп провів в оточенні сім’ї. Він підписував останні укази про помилування. Разом із ним була донька Іванка Трамп. Вона декілька разів телефонувала помилуваним.
Відчувалася “гірка насолода”. Зазначається, що Трамп навіть відчував полегшення, оскільки послаблювався тиск на нього як президента.
Він залишив Білий дім з Меланією на гелікоптері та полетів у сонячну Флориду на базу Ендрюс. На інавгурації його не буде. Іванка Трамп та Джаред Кушнер не приєдналися до них.
President Trump and Melania depart the White House pic.twitter.com/jk6AK3QNi8
— Axios (@axios) January 20, 2021
15:06 – як повідомляє телеканал Fox News, сьогодні Джо Байден підпише 17 законодавчих актів, наказів про скасування деяких указів Трампа. Байден припинить фінансування будівництва стіни з Мексикою. Байден вважає, що є кращий спосіб витратити ці гроші. Байден підпише документ про приєднання до Паризькому кліматичної угоди. Нагадаємо, що адміністрація Трампа офіційно вийшла з угоди торік.
Байден також підпише розпорядження про “відновленні та підтримку суспільної довіри та уряду” і зобов’яже кожного представника виконавчої влади підписати “клятву етики”, яка гарантує, що співробітники будуть діяти в інтересах американського народу, а не для особистого зиску.
15:00 – 8 грудня 2015 року відбувся виступ віцепрезидента США Джо Байдена перед народними депутатами України. Тоді Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму, а також запевнив у тому, що США і надалі будуть фінансувати проведення структурних реформ в Україні.
#Букви нагадують, про що ж ще говорив Джо Байден народним депутатам.
14:48 – у Білий дім крім Джо Байдена та його дружини заїдуть їхні собаки – Мейджор та Чемп. У попередника Байдена – Дональда Трампа – не було домашніх тварин.
No matter how you’re celebrating this year, Champ and Major wish you a Merry Christmas. pic.twitter.com/SrZBT4vmpP
— Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2020
14:40 – 19 січня президент США Дональд Трамп звернувся до американців з прощальною промовою. Чималу частину своєї промови Трамп присвятив підбиттю підсумків 4 років свого президентства. Впродовж своєї 19-хвилинної промови Трамп неодноразово звертався до нового президента та його команди, утім ім’я Джо Байден жодного разу не пролунало.
Трамп побажав новій адміністрації удачі.
14:24 – докладний розклад інавгураційного дня 46-го президента США за посиланням.
14:14 – співачка Дженніфер Лопес біля Капітолія сфотографувалася з військовими.
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14:05 – на офіційній церемонії співачка Леді Гага виконає гімн США. У своєму Instagram вона опублікувала фото з Капітолія.
14:00 – Байден і Гарріс вшанували пам’ять 400 000 американців, які померли від коронавірусу.
Tonight, in Washington, D.C. and across the nation, we came together to honor the over 400,000 Americans we’ve lost to COVID-19. The last year has tested us in unimaginable ways, but now it’s time we begin to heal and overcome — together. pic.twitter.com/DuWhN1xjNO
— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021
13:50 – Міністерство оборони США погодилося надати до 25 000 військовослужбовців для підтримки правопорядку під час інавгурації президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.