У розкладі дня інавгурації залишилися перший брифінг Джен Псакі як нової спікерки Білого дому, а також виступи Байдена і Гарріс.

Наостанок зазначимо, що ця яскрава подія в американській історії призвела до сплеску на ринку акцій. Біржові індекси виросли, а акції окремих компаній підскочили до рекордних позначок.

00:50 – Джо Байден підписав свої перші президентські укази.

“Я думаю, що деякі речі, які ми збираємося зробити, будуть сміливими і життєво важливими, і у нас немає часу іншого часу, аби починати, крім як сьогодні. Попереду довгий шлях. Це лише виконавчі дії. Але нам знадобиться законодавство для багатьох з них, яке ми збираємося розробити”, — прокоментував він.

Ці укази спрямовані на виконання його передвиборних обіцянок та суперечать позиції Трампа.

00:30 – Тим часом Джо Байден вперше потрапив до Овального кабінету. Там на нього, як повідомлялося, чекав лист від Дональда Трампа.

За словами Байдена, це був “дуже щедрий лист”. Про його зміст президент відмовився говорити допоки не обговорить його з Трампом особисто.

23:50 – Камала Гарріс прибула до Сенату, щоб привести до присяги трьох нових сенаторів. Це перший її візит до Капітолія після вступу на посаду.

Йдеться про Джона Оссоффа, Рафаеля Уорнока з Джорджії та Алекса Паділью з Каліфорнії. Оссофф — наймолодший сенатор-демократ після Байдена (той вступив на посаду в 30, Оссофф в 33).

На цьому першості, відзначені сьогодні, не вичерпалися. Оссофф — перший єврей-сенатор з Джорджії, а Уорнок — перший темношкірий сенатор штату. Паділья — перший каліфорнійський сенатор-латиноамериканець.

23:00 – Колишній ведучий Daily Show і комік Джон Стюарт відкрив “віртуальний парад Америкою”, організований інавгураційним комітетом президента Байдена.

Він по черзі представляє різних людей з усіх кутків США. Першим був представлений Джейсон Кемпбелл з Орегону, один з лікарів, що працюють на передовій боротьби з коронавірусом. Він також відомий, як лікар-зірка TikTok.

22:55 – 46-й президент США вперше зайшов до Білого дому в новому статусі.

Певну частину шляху до Білого дому Байден та його родина подолали президентськими авто. Наступну частину — пішки. На цьому шляху Байден кілька разів зупинявся, аби привітати мера округу Колумбія Мюріел Баузе та журналістів.

О 22:55 Байден та члени його родини вперше увійшли до Білого дому, як родина президента. Згодом тим самим шляхом пройде Камала Гарріс та її родина.

Паралельно відбувається віртуальний президентський парад, який транслюють телеканали у всіх штатах.

22:04 – Тим часом #Букви переклали інавгураційну промову Байдена і виклали основні тези президента. Читати — за посиланням.

21:45 – Байден поїхав до Арлінгтонського національного кладовища на церемонію покладання вінків до Могили Невідомого солдата. Разом з ним — подружжя Обама, Буш і Клінтон.

21:15 – Джо Байден, Джилл Байден, Камала Гарріс і Дуг Емхофф взяли участь в оглядовому марші військових.

Це — традиція, яка зображує мирну передачу влади новому головнокомандувачу. Утім попередній головнокомандувач, як відомо, не був присутній на інавгурації. Це сталося вперше за 1,5 століття.

Цьогоріч до традиційної події внесли корективи через пандемію: учасники були в масках та дотримувалися дистанції.

20:59 – Перед тим, як піти з посади, колишній президент Дональд Трамп підписав меморандум, який подовжує захист усіх його дітей спецагентами Секретних служб США. Захист подовжено на шість місяців, інформує CNN.

Зазвичай захист застосовується до дітей віком до 16 років, але підписавши меморандум, Секретна служба США зможе забезпечити його для дорослих дітей колишнього президента.

20:48 – Світові лідери вітають Байдена з інавгурацією. Зокрема, вітання надіслали прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, президент Чилі Себастьян Піньєра, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, а також Папа Римський Франциск.

20: 42 – Багато республіканських законодавців високо оцінили промову Байдена та його здійснення перехідного періоду, інформує CNN.

Мітт Ромні сказав журналістам, що виступ Байдена був “дуже потужним”, тоді як сенатор Пет Тоомі привітав у ньому заклик Байдена до єдності.

Сенатор Ліза Мурковсі сказала, що зауваження Байдена були зроблені влучно і він сказав про те, “що нам потрібно”.

Сенатор Сьюзен Коллінз сказала, що Байден “вразив правильними закликами до єдності, до того, щоб ми зібралися, щоб припинити розглядати один одного як противників, а швидше слід як американців”, і вона “готова співпрацювати з ним для просування спільних цілей”.

Коллінз каже, що Республіканська партія “залишається єдиною навколо певних принципів, які виходять за рамки певних особистостей”.

20:39 – Байден бере участь у церемонії підписання документів у Капітолії.

Президент Байден підпише три документи, перебуваючи в Президентській кімнаті:

Після цієї церемонії Байден розгляне готовність військ на східному фронті Капітолія. У цій події буде представлена ​​кожна військова галузь.

Потім він поїде на Арлінгтонське національне кладовище на церемонію покладання вінків до Могили Невідомого солдата. До Байдена приєднаються колишні президенти Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон, а також колишні перші леді Мішель Обама, Лора Буш та Гілларі Клінтон.

20:05 – Президент Джо Байден вперше написав твіт у своєму акаунті @POTUS після церемонії інавгурації.

“Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна гаяти час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, щоб відразу приступити до роботи, вдаючись до рішучих дій та надаючи негайну допомогу американським сім’ям“, – написав він.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

