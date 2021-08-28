Від 45-го президента США Дональда Трампа вимагають покрити судові витрати за програні справи, які стосуються "фальсифікацій", пов'язаних з результатами виборів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зокрема йдеться про справи, подані у штаті Вісконсин. Трамп подав позов щодо скасування результатів виборів. Коли справа провалилася в суді — від адвокатів Трампа вимагали покрити судові витрати. Але губернатор штату Тоні Еверс вважає, що гроші мав би заплатити сам Трамп. Він подав відповідний позов до федерального суду в Мілуокі.

“Поведінка Трампа та його адвокатів просто ні в які рамки не входить”, – сказав Еверс.

На його думку, позов подав Трамп за власної ініціативи, тож має заплатити особисто.

Губернатор додав, що позов Трампа з самого початку був безпідставним, тож не було сенсу його подавати.

Загалом губернатор вимагає від Трампа 145 тисяч доларів на покриття судових витрат. Саме таку суму держава витратила на судову тяганину через цей позов. Також штат вимагає 106 тисяч доларів за позов щодо скасування результатів виборів у кількох штатах.

Нагадаємо,14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.

Суд у штаті Техас не підтримав позов члена Палати представників США, республіканця Луї Гомерта і його однопартійців, які просили дозволити віцепрезиденту Майку Пенсу відхилити голоси колегії виборників, котрі визнали перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Віцепрезидент Майкл Пенс відмовився переглядати результати президентських виборів, в яких перемогу здобув Джо Байден.

Обраний президент Джо Байден після того, як Колегія виборників підтвердила його перемогу на виборах, у своїй промові заявив, що “верховенство закону, наша Конституція і воля народу перемогли” над спробами Дональда Трампа оскаржити результати.