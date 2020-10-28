Про це повідомляє Католицький медіа-центр.
З огляду на те, що єпископ мав супутні захворювання, він переносив хворобу досить складно.
Нємєц був на лікуванні в Польщі. Останнім часом стан здоров’я єпископа погіршився.
Єпископ помер напередодні о 18:20 за київським часом.
Йому було 62 роки.
- У польському Кракові фітнес-клуб вирішив оригінальним способом вберегти себе від закриття через стрімке зростання хворих на коронавірус у регіоні. Так, фітнес-клуб Atlantic Sports Fitness оголосив себе Церквою Здорового Тіла та заявив, що має законні підстави працювати під час карантину.