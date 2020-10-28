Від ускладнень, що виникли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19, помер український католицький єпископ-помічник Кам'янець-Подільської єпархії Ян Нємєц.

Про це повідомляє Католицький медіа-центр.

З огляду на те, що єпископ мав супутні захворювання, він переносив хворобу досить складно.

Нємєц був на лікуванні в Польщі. Останнім часом стан здоров’я єпископа погіршився.

Єпископ помер напередодні о 18:20 за київським часом.

Йому було 62 роки.