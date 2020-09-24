Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він уточнив, що це другий летальний випадок серед дітей за весь час епідемії в Україні.
“За минулу добу захворіли 3372 людини. З них 242 дитини, а також 172 медичних працівника. Було госпіталізовано 685 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед них одна дитина. Це другий летальний випадок серед дітей за весь час пандемії“, – розповів Степанов.
Він додав, що одужали за добу 1788 пацієнтів, що є “приємним рекордом”.
“За весь час пандемії такої кількості тих, хто одужав, у нас ще не було”, – зазначив очільник МОЗ.
Степанов також поінформував, що всього за час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 188 106 осіб: з них 12 400 – діти, а 14 337 – медики.
(На відео – з 3:00)
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