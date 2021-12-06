Від вівторка, 7 грудня, вісім областей України та місто Київ покинуть червону зону епідемічної небезпеки.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва”, – йдеться у повідомленні.

Міністр також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які Уряд ухвалив минулого тижня.

“Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – “жовтий” COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання”, – повідомив Немчінов.

Отже, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.