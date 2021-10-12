Від завтра на дорогах України запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень ПДР

Від завтра у чотирьох містах та семи областях України запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

“З 13 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі“, – йдеться в повідомленні.

Розташування приладів:

Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)

274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.

Черкаси (1 прилад контролю “КАСКАД”)

просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.

Луцьк (4 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха.

вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького.

вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова.

вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

Львів (3 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ.

вул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини.

вул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.

Вінницька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.

Волинська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.

Донецька область (5 приладів контролю “КАСКАД”)

на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ.

на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате.

на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь.

на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ.

на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.

Запорізька область (3 прилади контролю “КАСКАД”)

на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.

на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

Миколаївська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.

Рівненська область (2 прилади контролю “КАСКАД”)

на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.

на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.

Чернігівська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.

Загалом з 13 жовтня на дорогах України буде працювати 201 комплекс автофіксації.

На сайті Міністерства внутрішніх справ можна ознайомитися з картою розміщення камер.

28 вересня на автодорогах України почали працювати ще 20 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.