Від завтра, 2 липня, Угорщина закриє два пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

“Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбу України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб та транспортні засоби через пункти пропуску “Барабаш” (з українського боку – “Косино”) та “Лонья” (з українського боку “Дзвінкове”).

У МВС закликали врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей і додали, що з українського боку усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють.