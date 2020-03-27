Від завтра, 28 березня, українці зможуть повернутися додому тільки на автомобілі або пішки.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

“Дорогі українці, ми в МЗС розуміємо, що ви потрапили в скрутне становище і в межах наших можливостей робили, робимо і будемо робити все, щоб захистити вас та допомогти. Закордонні дипломатичні установи України отримали доручення міністра закордонних справ розгорнути програму “Захист”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, посольства та консульства в усьому світі вирішуватимуть питання прострочених документів/віз українців; співпрацюватимуть з правоохоронцями для захисту інтересів українців; повідомлятимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому; вирішуватимуть питання тимчасового розміщення для тих громадян, які не мають коштів для проживання; налагоджуватимуть зв’язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати та інше.

Зазначається, що Уряд України допомагатиме громадянам з поверненням додому, коли в країні їхнього перебування стабілізується епідеміологічна ситуація, а також за наявної спроможності МОЗ забезпечити їм належні умови контролю та обсервації після повернення в Україну.

Також у громадян залишається можливість в’їхати на територію України автомобільним транспортом, де це дозволено.

“Якщо ви можете дістатись пішки до пунктів пропуску, Державна прикордонна служба організовуватиме перетин державного кордону транспортом у співпраці з органами місцевої влади”, – наголосили в МЗС.