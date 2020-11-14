13 листопада бізнесмен з Краматорська Євген Васілі, який побудував ресторанний бізнес у Києві, заявив про тиск з боку правоохоронних органів. Після декількох штрафів йому довелося закрити бар “Сплетни” і шукати менше приміщення для свого бізнесу.

#Букви розповідають, хто такий Васілі та як він пов’язаний зі “Слугою народу”.

ЗЕкандидат та його політичні амбіції

Біографія Євгена Васілі занадто ідеальна для політичного майбутнього. Чоловік із сім’єю у розпал бойових дій на Донбасі переїхав до Києва. Тут він успішно відкрив бізнес, який приносив непоганий прибуток.

Після обрання президентом Володимира Зеленського усі амбітні та не надто кваліфіковані люди масово ринули у політику та приєдналися до політичної сили “Слуга народу”. Васілі не став винятком.

У 2019 році Євгена Васілі представили як кандидата по мажоритарному округу №48 у рідному для нього Краматорську.

Схоже, бізнесмен активно влився у політичну діяльність. У мережі чимало його фото з виборцями та відомими політиками від монобільшості. На тлі загальноукраїнської зеленої лихоманки Васілі мав усі шанси для того, щоб потрапити у Раду.

Буквально в день оголошення “Слугою народу” кандидатів-мажоритарників на популярному Youtube-каналі “Зе Інтерв’юер” у першій серії про переселенців вийшло інтерв’ю з Євгеном Васілі. Навряд чи це було випадково.

“Від голосу кожного залежить – чи будемо ми жити в мирній і багатій країні або знову наступимо на ті ж граблі”, – гучно заявляв Васілі під час передвиборчої кампанії.

Фіаско і розчарування

Схоже, жителі Краматорська не повірили Васілі, тому вибори він програв своєму конкуренту – самовисуванцю Максиму Єфімову.

За Васілі проголосувало 15,61% виборців, а за його конкурента – 54,88%.

Очевидно, бізнесмен розчарувався та вирішив завершити свою політичну кар’єру, навіть не розпочавши її.

Від любові до ненависті…

Не минуло й року, як Васілі відкрито заявив про свій протест владі та особисто президенту. На відчайдушний крок його спонукали проблеми з бізнесом. Так, 13 листопада на сторінці Васілі у Facebook з’явився гнівний пост.

Бізнесмен заявив, що його бар “Сплетни” закривається, адже він більше не може орендувати таке велике приміщення. Васілі поскаржився, що до його закладу почали регулярно навідуватися правоохоронні органи та “безпідставно” штрафувати на 50 тисяч гривень.

Свою публікацію Васілі супроводив фото, на якому він, його дружина та син позують голими, прикриваючи свої інтимні місця.

“Це вчинки чинної влади, які багато про що говорять… Я хотів записати відеозвернення, але Юля (дружина, – ред.) сказала, що, знаючи мою емоційність, у якийсь момент я почну жестикулювати й усі побачать мій член… Якщо відверто, то я не проти показати свій член Володимиру Олександровичу та усій цій “грьобаній” зграї з Кабміну, але я утримаюся… Поки утримаюся”, – написав Васілі.

Дивовижно, як Євген швидко зненавидів владу, частиною якої так мріяв стати рік тому. До слова, на момент публікації цього матеріалу Васілі видалив свій скандальний пост.