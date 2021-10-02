Таку заяву зробила директорка з комунікацій холдингу System Capital Management Наталя Ємченко, засновником якого є Рінат Ахметов.
Напередодні на сайті з’явилася новина “Поставте підпис за міні-бар“. Реакція соцмереж на засідання Слуги народу в Трускавці“, в якій, зокрема, посилаючись на твіт користувача Twitter під ніком Andrii VN, стверджувалося, що зустріч депутатів партії “Слуга народу“ проходить в готелі Rixos, який належить Рінату Ахметову.
“Як розповісти шановному виданню “Новоє врємя“, що користувач під ніком Andrii VN – це не достовірне джерело інформації? І що було б не зайвим його твердження фактчекать? Що готель Rixos в Трускавці не належить Ахметову і ніколи не належав йому? Що публікувати не правду (а щось, відмінне від неї) – не дуже. Навіть якщо це без злого умислу. І з посиланням на користувача під ніком“, – зазначила Ємченко.
У коментарі #Буквам вона додала, що вважає таке твердження введенням в оману читача.
Слід зазначити, що, згідно з даними сервісу Youcontol, готель Rixos (ТЗОВ РІКСОС-ПРИКАРПАТТЯ) належить товариству з обмеженою відповідальністю “Інвестиції та розвиток” (частка 50,0000%) та товариству з обмеженою відповідальністю “Спецпроект-перспектива” (частка 50,0000%). Ахметова серед бенефіціарів обох ТОВ немає.
Водночас головний редактор видання “НВ“ Віталій Сич повідомив #Буквам, що новину вже виправили і така ситуація трапилася через “операційну помилку редактора“.
Нагадаємо, що в травні генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником “Української правди”. Інвестиційній компанії Dragon Capital належить “НВ” (раніше “Новоє врємя”), яке охоплює онлайн-видання, друкований журнал та радіо.
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Загалом, на холдинг “НВ” (який юридично є ТОВ “Видавничий Дім “Медіа-ДК”, як зазначено на їхньому сайті) Томаш Фіала витратив понад 10 мільйонів доларів станом на 2019 рік (за його ж словами).
Сам Фіала, а також одіозний суддя Сергій Вовк, фігурували в махінаціях з нерухомістю. Фіала тоді проживав за адресою: Київ, вул. Круглоуніверситетська, 13, кв. 49. Квартира була зареєстрована на підставі рішення суду від 09.11.2011 року.
Він незаконно привласнив частину комунальної власності в будинку, в якому проживає. Йдеться про незаконне приєднання горища. Задля введення в експлуатацію горища Фіала звернувся до компанії – ПП “Дівіс”, яка навіть не мала будівельної ліцензії. Саме “Дівіс” протиправно видала бізнесмену договір підряду щодо надбудови мансарди. Виявилося, що Фіала недоплатив підприємству 9 тисяч гривень за виконані роботи. Тож ПП “Дівіс” відмовлялося передати йому права на надбудовану мансарду – тобто незаконно приєднане горище.
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Але гендиректор Dragon Capital подав позов на ПП “Дівіс” до Печерського суду. Згодом скандально відомий суддя Сергій Вовк виніс рішення щодо визнання права власності на горище за Фіалою.
- У червні генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, який став новим власником “Української правди”, дав інтерв’ю її журналістам, але незручних запитань поставлено не було.