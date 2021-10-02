Таку заяву зробила директорка з комунікацій холдингу System Capital Management Наталя Ємченко, засновником якого є Рінат Ахметов.

Напередодні на сайті з’явилася новина “Поставте підпис за міні-бар“. Реакція соцмереж на засідання Слуги народу в Трускавці“, в якій, зокрема, посилаючись на твіт користувача Twitter під ніком Andrii VN, стверджувалося, що зустріч депутатів партії “Слуга народу“ проходить в готелі Rixos, який належить Рінату Ахметову.

“Як розповісти шановному виданню “Новоє врємя“, що користувач під ніком Andrii VN – це не достовірне джерело інформації? І що було б не зайвим його твердження фактчекать? Що готель Rixos в Трускавці не належить Ахметову і ніколи не належав йому? Що публікувати не правду (а щось, відмінне від неї) – не дуже. Навіть якщо це без злого умислу. І з посиланням на користувача під ніком“, – зазначила Ємченко.

У коментарі #Буквам вона додала, що вважає таке твердження введенням в оману читача.

Слід зазначити, що, згідно з даними сервісу Youcontol, готель Rixos (ТЗОВ РІКСОС-ПРИКАРПАТТЯ) належить товариству з обмеженою відповідальністю “Інвестиції та розвиток” (частка 50,0000%) та товариству з обмеженою відповідальністю “Спецпроект-перспектива” (частка 50,0000%). Ахметова серед бенефіціарів обох ТОВ немає.

Водночас головний редактор видання “НВ“ Віталій Сич повідомив #Буквам, що новину вже виправили і така ситуація трапилася через “операційну помилку редактора“.

Нагадаємо, що в травні генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником “Української правди”. Інвестиційній компанії Dragon Capital належить “НВ” (раніше “Новоє врємя”), яке охоплює онлайн-видання, друкований журнал та радіо.

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Загалом, на холдинг “НВ” (який юридично є ТОВ “Видавничий Дім “Медіа-ДК”, як зазначено на їхньому сайті) Томаш Фіала витратив понад 10 мільйонів доларів станом на 2019 рік (за його ж словами).

Сам Фіала, а також одіозний суддя Сергій Вовк, фігурували в махінаціях з нерухомістю. Фіала тоді проживав за адресою: Київ, вул. Круглоуніверситетська, 13, кв. 49. Квартира була зареєстрована на підставі рішення суду від 09.11.2011 року.

Він незаконно привласнив частину комунальної власності в будинку, в якому проживає. Йдеться про незаконне приєднання горища. Задля введення в експлуатацію горища Фіала звернувся до компанії – ПП “Дівіс”, яка навіть не мала будівельної ліцензії. Саме “Дівіс” протиправно видала бізнесмену договір підряду щодо надбудови мансарди. Виявилося, що Фіала недоплатив підприємству 9 тисяч гривень за виконані роботи. Тож ПП “Дівіс” відмовлялося передати йому права на надбудовану мансарду – тобто незаконно приєднане горище.

Але гендиректор Dragon Capital подав позов на ПП “Дівіс” до Печерського суду. Згодом скандально відомий суддя Сергій Вовк виніс рішення щодо визнання права власності на горище за Фіалою.