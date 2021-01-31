Мітинг у Вашингтоні, що передував заворушенням 6 січня в Капітолії, був організований і профінансований невеликою групою, в яку входив головний збирач коштів кампанії Трампа і донор, за сприяння правого телеведучого Алекса Джонса.

Про це пише американське видання Wall Street Journal.

Джонс особисто пообіцяв виділити більше 50 000 доларів для запланованого на 6 січня заходу в обмін на гарантоване “місце для виступу на вищому рівні за своїм вибором”.

Повідомляється, що близько 300 000 доларів США на фінансування мітингу виділила Джулі Дженкінс Фанчеллі, одна з основних спонсорів кампанії Трампа і спадкоємиця мережі Publix Super Markets Inc. На її гроші була профінансована левова частка мітингу на Ellipse, де виступив Трамп. Всього на організацію пішло близько 500 000 доларів.

Мітинг на Ellipse, на якому президент Трамп закликав своїх прихильників пройти маршем до Капітолію США, був законним і ненасильницьким. Але це послужило відправною точкою для багатьох прихильників, які вирушили і штурмували Капітолій.

Раніше були розкриті деякі подробиці щодо фінансування і організації заходу Ellipse.

Солянка з різних прихильників Трампа планувала різні заходи 6 січня. Деякі з них на чолі з організацією, що підтримує Трампа, “Жінки за Америку насамперед” допомагали координувати захід Ellipse; інша група провела мітинг напередодні ввечері. Ще одна група, організована правим активістом і лідером руху “Stop the Steal” Алі Олександром, планувала протест біля будівлі Капітолію.

У своїй заяві Олександр сказав, що девіз “Stop the Steal” (“Зупинити злодійство”) – був “мирним, але гучним”, що насильство в Капітолії не було сплановано його групою, і підкреслив, що жоден з його закликів не провокував насильство. Крім того, Олександр і Джонс заявили, що вони намагалися перешкодити протестувальникам увійти до Капітолію і намагалися знизити ескалацію заворушень. Жодному з них не були пред’явлені звинувачення.

Починаючи з середини грудня Олександр почав публікувати плани “маршу і мирного захоплення округу Колумбія за допомогою #StopTheSteal”. Про це повідомив Девін Бургхарт, керівник організації, що відстежує екстремістські групи. Дональд Трамп 19 грудня через Twitter закликав своїх прихильників приїхати 6 січня на акції протесту, які, за його словами, будуть “дикими”.

Алі Олександр створив веб-сайт під назвою WildProtest.com, написавши: “Ми, народ, повинні вийти на галявину Капітолію США, ступити і сказати Конгресу #DoNotCertify 6 січня!” Після заворушень сайт відключили.

Представниця організації “Жінки за Америку насамперед” подала заявку на проведення окремого мітингу відразу після інавгурації в січні, але, за словами організаторів, захід було перенесено на 6 січня після твіту Трампа 19 грудня.

Повідомляється, що Фанчеллі пожертвувала більше 980 000 доларів США на спільний рахунок кампанії Трампа і Республіканської партії в ході виборчого циклу 2020 року.