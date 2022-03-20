#Букви зібрали реакцію користувачів соціальних мереж.

Раніше у застосунку вже додали можливість регулювати гучність сповіщень про початок і завершення тривоги. Мобільні оператори lifecell, Kyivstar і Vodafone не зніматимуть мегабайти, а відповідно, і гроші за користування застосунком. Головне, щоб смартфон мав доступ до інтернету.

Наразі у додатку “Тривога” Олексій Арестович озвучує відбій.

Комусь подібна ініціатива припала до душі, інші заявили, що видалять додаток у разі, якщо не можна буде змінити “голос”.

Хтось із користувачів додатку попросив додати функцію “зміни голосу”, аби мати змогу самостійно обирати. Інші скаржились на погіршення роботи застосунку і вказували на невчасне сповіщення повітряної тривоги.

Дехто звернув увагу на те, що додаток має нести практичну функцію, а не використовуватись “для піару” та наголосили на недоречності заспокійливого “муркотіння”.

Попри окремі скарги на роботу додатку, користувачі відзначили, що загалом додаток справді корисний.

Водночас знайшлись і ті, хто підтримав нововведення, зауваживши, що Україна не може бути “без гумору” та наголосили на “позитивній” манері подачі інформації, котра наразі є “краплиною заспокійливого”.

Нагадаємо, мобільний додаток вже встановили понад 3,5 мільйона українців. Завантажити його можна на iOS, Android та Huawei. Застосунок випустила компанією Ajax Systems за ініціативи IT-компанії stfalcon.com та за підтримки Мінцифри.

Своєю чергою, Олексій Арестович неодноразово закликав негайно реагувати на повітряну тривогу необхідно навіть у найвіддаленіших містах України, зокрема у Яворові, Львові та Ужгороді.