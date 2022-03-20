#Букви зібрали реакцію користувачів соціальних мереж.
Раніше у застосунку вже додали можливість регулювати гучність сповіщень про початок і завершення тривоги. Мобільні оператори lifecell, Kyivstar і Vodafone не зніматимуть мегабайти, а відповідно, і гроші за користування застосунком. Головне, щоб смартфон мав доступ до інтернету.
Наразі у додатку “Тривога” Олексій Арестович озвучує відбій.
Комусь подібна ініціатива припала до душі, інші заявили, що видалять додаток у разі, якщо не можна буде змінити “голос”.
Хтось із користувачів додатку попросив додати функцію “зміни голосу”, аби мати змогу самостійно обирати. Інші скаржились на погіршення роботи застосунку і вказували на невчасне сповіщення повітряної тривоги.
Дехто звернув увагу на те, що додаток має нести практичну функцію, а не використовуватись “для піару” та наголосили на недоречності заспокійливого “муркотіння”.
Попри окремі скарги на роботу додатку, користувачі відзначили, що загалом додаток справді корисний.
Водночас знайшлись і ті, хто підтримав нововведення, зауваживши, що Україна не може бути “без гумору” та наголосили на “позитивній” манері подачі інформації, котра наразі є “краплиною заспокійливого”.
Нагадаємо, мобільний додаток вже встановили понад 3,5 мільйона українців. Завантажити його можна на iOS, Android та Huawei. Застосунок випустила компанією Ajax Systems за ініціативи IT-компанії stfalcon.com та за підтримки Мінцифри.
Своєю чергою, Олексій Арестович неодноразово закликав негайно реагувати на повітряну тривогу необхідно навіть у найвіддаленіших містах України, зокрема у Яворові, Львові та Ужгороді.
- Нагадаємо, в етері телеканалу “Прямий” Олексій Арестович заявив, що причиною нападу РФ на Україну є схвалення стратегічного курсу в НАТО, яке закріплене в Конституції. Журналіст, публіцист і блогер Віталій Портников не погодився з такою позицією, назвавши її логікою жертви зґвалтування, яка вважає винним не злочинця, а себе.
- Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що на тимчасово окупованих територіях РФ перекидає війська та техніку залізницею. Він пояснив як українські громадяни можуть допомогти військовим ЗСУ та закликав до тотальної “рейкової війни”.
- 20 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України у Північноатлантичному альянсі гарантувало б Україні безпеку. За його словами, РФ не наважилася б напасти.